洛阳：考古成就证实中华文明连绵不绝

日前，2022年度全国十大考古新发现结果揭晓，二里头都邑多网格式布局入选。自1990年全国十大考古新发现评选以来，洛阳累计入选的项目多达14个。

二里头遗址宫城区 洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄

日前，2022年度全国十大考古新发现结果揭晓，二里头都邑多网格式布局入选。自1990年全国十大考古新发现评选以来，洛阳累计入选的项目多达14个。

从伏牛山区旧石器时代的火塘到黄河南岸新石器时代的壁灶，从二里头夏都方正规整的多网格式布局到隋唐洛阳城鳞次栉比的里坊，从偃师商城完备的水利设施到汉魏洛阳城庞大的水利工程……这些入选全国十大考古新发现的考古成果，描绘出神州大地上早期人类的起源历程，展示着中华文明的灿烂成就，也一次次为五千年连绵不绝的中华文明提供实证。

追根溯源 展示中华文明发展脉络

昨日，春光正好，二里头遗址“九宫格”区域西侧，10余位考古工作者正在探方内埋头忙碌。

时光回到64年前。1959年4月，我国首次明确以探索夏文化为目标的田野考古正式启动。位于洛阳偃师的二里头遗址进入考古团队的视野，随着发掘不断深入，一个沉睡3800余年的都城遗址一点点揭开面纱，带给世人接连不断的惊喜。

“从最新的考古发现来看，二里头遗址可能不止‘九宫格’，而是由更多的‘网格’组成。”在2022年度全国十大考古新发现终评现场，中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛再次为大家带来惊喜。

“二里头遗址的发掘，为我们展现了夏王朝的社会生活图景，让曾被认为是虚构的历史变成真实可信的历史。”中国社科院学部委员、中国考古学会理事长王巍认为，二里头都邑多网格式布局开后世都城里坊制度的先河。

在洛阳，这种一脉相承的文化印记，借助大遗址考古发掘成果得以验证。考古发现证实，在距今1500多年的北魏洛阳城内，设“方三百步”的里坊323座；而隋唐洛阳城外郭城也呈棋盘方格路网格局，隋代设坊103座，唐代设坊120座。