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二里头入围！2022年度全国十大考古新发现终评启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.03.27 15:55

　　3月27日，由中国文物报社、中国考古学会主办的2022年度全国十大考古新发现终评会在北京举行。

　　入围终评的共有22个候选项目，二里头都邑多网格式布局榜上有名。各项目汇报人将在终评会上进行宣讲推介，专家学者投票选出2022年度全国十大考古新发现。

(二里头遗址平面图)

　　在二里头遗址，考古人员发现了类似的网格化布局和理念，在二里头遗址中心区发现了中国最早的“井”字形主干道路系统。这种道路网络，不仅连接交通，而且分割出不同的功能区，形成“九宫格”的宏大格局。

　　中国社科院考古研究所二里头工作队领队赵海涛介绍，自2021年以来，他们陆续发掘了多处城市道路和道路两侧夯土墙，并发现宫城西侧道路夯土墙向北延伸200余米，据此推测已知作坊区、宫殿区、祭祀区以西至少各存在一个分区。

　　“这意味着二里头遗址中可能不止‘九宫格’，而是由更多的‘网格’组成。”赵海涛说，二里头都邑以道路和墙垣规划为多个方正、规整的功能区，形成“多网格式”宏大格局，确立了都邑规划布局的基础框架：祭祀区、宫殿区和官营作坊区这三个最重要的区域恰好在中路，宫殿区位居中心，重要遗存拱卫在宫殿区的周围。这完全符合“择天下之中而立国，择国之中而立宫，择宫之中而立庙”的都城规划特点。这种严谨、规整的规划布局，显示二里头文化社会结构分明、等级明显，统治格局井然有序，是进入王朝国家的最重要标志。

　　目前，不少专家认为，中国古代都城中的里坊与二里头都邑的“网格”，有着一脉相承的规划设计理念。二里头都邑的“网格化”布局，开后世里坊制度的先河。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）(图片为资料)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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