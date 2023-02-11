洛阳占两项！2022年度河南省五大考古新发现揭晓

刚刚，2022年度河南五大考古新发现评选结果公布，洛阳的偃师二里头都邑多网格布局、孟津朱仓北朝墓地成功入围。

刚刚，2022年度河南五大考古新发现评选结果公布，洛阳的偃师二里头都邑多网格布局、孟津朱仓北朝墓地成功入围。

河南偃师二里头都邑多网格布局

二里头遗址平面图

位于偃师区的二里头遗址，现存面积300万平方米，经多年的考古工作，中国社会科学院考古研究所在遗址中心区发现了“井”字形城市主干道路网络，初步显示了二里头遗址宫殿区居中的“九宫格”式布局框架，并据宫殿区、作坊区外围存在墙垣的情况，推测其他网格的各贵族居住和墓葬区外围也应有墙垣围护。

因此，自2021年起，中国社会科学院考古研究所开始对二里头遗址“井”字形道路西南路口进行考古发掘，陆续发现了多处城市道路和道路两侧夯土墙。同时，在“井”字形道路划分的祭祀区以西网格中，发现贵族居住的夯土建筑和出有铜器、玉器的墓葬，附近还有多座非正常墓葬，且其墓主并非身份最低人群，均为以往较少发现。

此外，本次发掘还发现了多处性质不同的手工业作坊遗存，均为二里头遗址首次发现，包括疑似制漆作坊、较丰富的制陶遗存和骨器、角器加工作坊。

这些新发现揭示了二里头都邑为宫城居中、分区而居、区外设墙、居葬合一的多网格式布局，是二里头都邑布局考古中的一项重大突破，暗示当时社会结构层次明显、等级有序，已有成熟发达的规划思想、统治制度和模式，是二里头进入王朝国家的最重要标志。