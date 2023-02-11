发现4300余件标本！洛阳栾川龙泉洞遗址考古有新成果

11日，记者从洛阳市考古研究院2022年度项目汇报会上获悉，2022年洛阳栾川龙泉洞遗址又发现4300余件标本，包含石制品、动物化石和人工制品等。

11日，记者从洛阳市考古研究院2022年度项目汇报会上获悉，2022年洛阳栾川龙泉洞遗址又发现4300余件标本，包含石制品、动物化石和人工制品等。

龙泉洞遗址位于洛阳市栾川县龙泉山公园内庙坡南麓，于2014年开始进行考古发掘。目前，遗址发掘总面积约20平方米，发现有1处灰烬及5处用火遗迹，发掘出土的标本5万余件。

该考古项目负责人顾雪军介绍，2022年考古人员对布方区继续深入发掘，全年发掘深度约60厘米，发掘区域已全部露出基岩。通过发掘已经基本完成对这批探方的发掘工作，初步了解该区域为整个遗址区的东南部洞口部分，属于古人类制作石器及生活生产的区域。