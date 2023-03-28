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历史厚重！洛阳入选全国十大考古新发现项目达14个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.03.28 16:24
资料图

　　28日上午，2022年度全国十大考古新发现终评结果揭晓，洛阳偃师二里头都邑多网格式布局榜上有名。这是二里头遗址的考古发掘成果第二次入选全国十大考古新发现。

　　洛阳拥有丰厚的历史文化遗产，相关考古发现备受国内外关注。截至目前，洛阳入选全国十大考古新发现的项目共有14个，入选数量在全国范围内名列前茅——

　　●1990年，隋唐洛阳城应天门东阙遗址

应天门遗址发掘现场（资料图

　　应天门遗址位于洛阳市中州中路与定鼎路交叉口以南，是隋唐洛阳城宫城的正南门，始建于隋炀帝大业元年(公元605年)。经过数月精心清理，东阙遗址显露出昔日宏伟风貌，这是当时发现的隋唐洛阳城中保存最好的一处遗址。应天门遗址的发现，对研究隋唐东都城门建制特点提供了珍贵资料。从建筑史的角度看，它对后代都城建设也有深远影响，具有极大的历史价值和学术价值。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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