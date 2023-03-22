快讯！二里头都邑多网格式布局入选全国十大考古新发现

刚刚，2022年度全国十大考古新发现终评结果揭晓，洛阳偃师二里头都邑多网格式布局脱颖而出，成功入选。

刚刚，2022年度全国十大考古新发现终评结果揭晓，洛阳偃师二里头都邑多网格式布局脱颖而出，成功入选。

二里头遗址平面图（资料图）

2022年度全国十大考古新发现初评在本月初启动， 3月27日至28日，由中国文物报社、中国考古学会主办的2022年度全国十大考古新发现终评会在京召开。经过项目汇报会、综合评议，最终评委投票选出2022年度全国十大考古新发现。

在二里头遗址，考古人员发现了类似的网格化布局和理念，在二里头遗址中心区发现了中国最早的“井”字形主干道路系统。这种道路网络，不仅连接交通，而且分割出不同的功能区，形成“九宫格”的宏大格局。

中国社科院考古研究所二里头工作队领队赵海涛介绍，自2021年以来，他们陆续发掘了多处城市道路和道路两侧夯土墙，并发现宫城西侧道路夯土墙向北延伸200余米，据此推测已知作坊区、宫殿区、祭祀区以西至少各存在一个分区。

“这意味着二里头遗址中可能不止‘九宫格’，而是由更多的‘网格’组成。”赵海涛说，二里头都邑以道路和墙垣规划为多个方正、规整的功能区，形成“多网格式”宏大格局，确立了都邑规划布局的基础框架：祭祀区、宫殿区和官营作坊区这三个最重要的区域恰好在中路，宫殿区位居中心，重要遗存拱卫在宫殿区的周围。这完全符合“择天下之中而立国，择国之中而立宫，择宫之中而立庙”的都城规划特点。这种严谨、规整的规划布局，显示二里头文化社会结构分明、等级明显，统治格局井然有序，是进入王朝国家的最重要标志。

其实，在中国古代都城建设史上，“网格化”的规划设计屡见不鲜，比如北魏洛阳城，其都城中轴线两侧整齐分布着320个里坊；而在隋唐长安城内，中轴线两侧对称分布着东市、西市和110个里坊，同时期的隋唐洛阳城，也是基本一致的布局。

目前，不少专家认为，中国古代都城中的里坊与二里头都邑的“网格”，有着一脉相承的规划设计理念。二里头都邑的“网格化”布局，开后世里坊制度的先河。

此外，手工业作坊的新发现、新突破，也填补了二里头都邑布局和手工业考古的空白。

赵海涛介绍，在遗址西北角发现大量带漆陶，提示周边可能存在制漆作坊。首次发现较丰富的制陶遗存和骨器、角器加工作坊现场，包括陶器、骨器、角器加工工艺的多个阶段，是手工业考古的新突破，填补了二里头都城布局和手工业考古的空白。

“井”字形道路划分的祭祀区以西网格中，发现有贵族居住的夯土建筑和出有铜器、玉器的墓葬，附近还有多座墓主被截肢、砍头，但随葬有陶器的墓葬，还有一座多人乱葬的合葬墓葬，均为以往较少发现。这些新发现，再次证明了二里头文化盛行“居葬合一”的布局形态，深化了对该网格区域的认识。

洛阳以往获评全国十大考古新发现的项目

1990年 隋唐洛阳城应天门东阙遗址

1992年 北宋衙署庭园遗址

1996年 妯娌新石器时代聚落遗址

1997年 偃师商城小城

1998年 小浪底水库东汉漕运建筑基址

2004年 偃师二里头遗址宫殿区

2007年 偃师东汉帝陵与洛阳邙山陵墓群

2012年 栾川孙家洞旧石器遗址

2013年 新安汉函谷关遗址

2014年 隋代回洛仓遗址

2015年 汉魏洛阳城太极殿遗址

2017年 东汉帝陵考古调查与发掘

2020年 伊川徐阳墓地

(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 李晓楠)