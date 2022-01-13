精准资助：不让一个孩子因家庭困难而失学(非凡十年·教育蝶变)

学生资助工作是促进教育公平、推进脱贫攻坚的重要举措。10年来，我市不断完善学生资助政策，建立了多位一体的学生资助体系，实现了各级、各类学校学生资助全覆盖，让每个学生都有人生出彩的机会。

学生资助工作是促进教育公平、推进脱贫攻坚的重要举措。10年来，我市不断完善学生资助政策，建立了多位一体的学生资助体系，实现了各级、各类学校学生资助全覆盖，让每个学生都有人生出彩的机会。

一个故事

助学贷款助他顺利步入大学

近日，带着国家助学贷款受理证明，市三中2022届毕业生刘佳乐放心地向河南农业大学进发了。今年高考，他以517分的成绩被该校录取，一家人在开心之余，却为学费发了愁。“爸爸身体不好，妈妈在外打工，每月工资两千多元，我还有个正上初中的妹妹。”刘佳乐说，得知他家的情况后，他高三的班主任建议他申请助学贷款。

9月17日上午，刘佳乐与父亲来到西工区学生资助管理中心。“本科阶段，每生每年最高可申请12000元贷款，在校期间无须偿还本金、利息。”该中心工作人员翟睿媛为父子俩详细介绍了助学贷款申请条件和流程。

刘佳乐填写资料后，父子俩又在相关材料上签了字。不到半个小时，翟睿媛就将国家助学贷款受理证明打印出来交给了他们。“你可享受高校入学‘绿色通道’，直接办理入学、住宿等手续，不需要交一分钱。”翟睿媛说，等贷款划拨到位后，高校会自动从其银行账户上扣除学费、住宿费等。

一项政策

从学前教育到高等教育资助政策全覆盖

“刘佳乐的经历，是我市学生资助工作的缩影。”市学生资助管理中心主任王小兵说，10年来，教育部、财政部根据经济社会发展状况和脱贫攻坚要求，逐步提高了各学段资助标准；各级、各类学校学生资助政策实现了质的飞跃，增强了困难学生、困难家庭的教育获得感。

随着国家政策调整，我市学生资助体系不断健全，形成了投入上以政府资助为主、学校和社会资助为辅，方式上以无偿资助为主、有偿资助为辅，对象上以助困为主、奖优为辅的精准资助体系。

王小兵说，2022年，我市家庭经济困难学生资助政策具体如下。

学前教育阶段

●幼儿保教费：对脱贫享受政策及风险未消除检测对象家庭中正接受学前教育的3岁至6岁儿童，按每年生均600元发放保教费。

●生活补助费：对家庭经济困难学生，按每年生均800元发放生活补助费。

义务教育阶段

义务教育阶段，除所有学生免交学费，符合政策的家庭经济困难学生还可享受以下资助。

●省定营养改善计划补助：对脱贫享受政策及风险未消除检测对象家庭的小学生、初中生(在农村小学、初中就读，已享受免费营养餐的学生除外)，发放省定营养改善计划补助，每生每年800元。

●家庭经济困难学生生活补助费：对家庭经济困难的小学、初中寄宿学生，分别按每生每年1000元、1250元标准发放生活补助费；对脱贫享受政策及风险未消除检测对象家庭的非寄宿小学生、初中生，分别按每生每年500元、625元标准发放生活补助费。

普通高中教育阶段

●免学费和住宿费：脱贫享受政策及风险未消除检测对象家庭学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生或残疾人家庭学生，均免学费、住宿费。

●国家助学金：家庭经济困难学生，按每生每年不低于2000元的标准发放国家助学金。

中等职业教育阶段

●免学费：免除中职学校全日制正式学籍建档立卡贫困家庭学生学费，民办学校按同等性质公办学校标准免除。

●国家助学金：对一、二年级家庭经济困难或涉农专业学生，按每生每年2000元标准发放国家助学金，同时由当地扶贫部门按每生每年3000元标准发放“雨露计划”扶贫助学补助金。

高等教育阶段

●国家助学金：对在本省就读的脱贫享受政策及风险未消除检测对象家庭普通本科学生、硕士研究生、博士研究生，分别按每生每年4000元、6000元、13000元标准发放国家助学金；专科学生按每生每年4000元标准发放国家助学金，并由当地扶贫部门按每生每年3000元标准发放“雨露计划”扶贫助学补助金。

●生源地信用助学贷款：对脱贫享受政策及风险未消除检测对象家庭学生，优先发放生源地信用助学贷款或高校国家助学贷款，普通本、专科生每生每年最高可贷12000元，研究生每生每年最高可贷16000元。

●新生入学路费资助：家庭经济特别困难的新生可向原毕业高中申请该项资助，考入省内高校的资助标准为500元，考入省外高校的资助标准为1000元。

●其他资助：对完成学业仍有经济困难的学生，各高校将通过安排勤工助学岗位、发放特殊困难补贴等方式给予帮助，学生可通过勤奋学习，争取获得国家奖学金、国家励志奖学金。

一组数据

全面推进精准资助

去年资助604241人次

排名前列

2016年至2022年春季学期，我市资助学前、义务教育、普高、中职四个学段学生3749133人次，资助金额227404.8919万元，其中去年资助以上四个学段学生604241人次。

“去年，我市学生资助部门为52312名家庭经济困难大学生办理了4.02亿元生源地信用助学贷款，资助人数、金额在全省排名第二。”王小兵说。

在学前教育资助方面

去年，资助帮扶对象22050人次，发放保教费661.5万元；资助家庭经济困难幼儿30714人次，发放生活补助费1137.56万元。

在义务教育资助方面

去年，资助省定营养餐49328人次，发放省定营养改善计划补助1973.12万元；资助家庭经济困难学生208325人次，发放生活补助费9004.862万元。

在普通高中教育资助方面

全年为建档立卡、农村低保、残疾、孤儿四类学生免学费22773人次，资助金额357.8万元；免住宿费22702人次，资助金额429.4336万元；国家助学金全年资助60170人次，资助金额6041.8万元。

在中等职业教育资助方面

国家奖学金全年资助123人次，资助金额73.8万元；国家助学金全年资助41676人次，资助金额4167.6万元；免学费146380人次，资助金额13650.065万元。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳 通讯员 姚淑红）