洛阳市2022年轴承产业技术发展专家行走进宜阳

9月29日上午，由洛阳市科学技术协会主办，宜阳县科学技术协会、宜阳县先进制造业开发区、宜阳县科工局承办的“洛阳市2022年轴承产业技术发展专家行(宜阳站)活动”在宜阳县先进制造业开发区成功举办。

9月29日上午，由洛阳市科学技术协会主办，宜阳县科学技术协会、宜阳县先进制造业开发区、宜阳县科工局承办的“洛阳市2022年轴承产业技术发展专家行(宜阳站)活动”在宜阳县先进制造业开发区成功举办。洛阳市科协党组成员、副主席郭浩，科普部部长、四级调研员陈刚，宜阳县先进制造业开发区规划建设部部长赵万红，宜阳县科学技术协会党组书记王天江、副主席冯科战，宜阳县科工局业务代表以及宜阳县轴承产业联盟十余家企业代表参加本次活动。

活动邀请了中国轴承工业协会技术委员会设计学部主任委员孙立明、材料学部主任委员雷建中、工艺与装备学部主任委员王世锋、质量与检测学部秘书长汤洁共四位国内知名专家。专家们分别做了《全国轴承行业“十四五”发展规划介绍》《我国轴承材料及热处理的现状》《轴承加工工艺技术》《夯实国家质量基础设施 推进轴承产品质量提升》精彩报告。

随后，专家又介绍了欧美日、辽宁瓦房店、安徽灵璧、山东聊城、浙江常山以及河南洛阳轴承产业的发展现状和优势，并提出建议：一是政府主导，制定科学合理的轴承产业发展规划，战略引领；二是整合资源，建立国家级基础零部件综合研发基地和产业化基地；积极提升产业基础创新能力，聚焦“卡脖子”问题，加强源头创新、引领性技术攻关，不断提升自主创新能力；三是以产业链和供应链为牵引，形成特色产业链和供应链，形成现代化基础件产业体系，形成区域配套能力。

最后，宜阳县轴承产业联盟的隆达轴承针对进口轴承钢原材料现状和热处理环节、洛特轴承针对辽宁瓦房店轴承特点以及发展模式和盾构机轴承标准制定方面、嘉昌机械针对钢球外观磕碰、颜色等影响销售方面依次提出问题，在座专家都一一解答，并有针对性的给出未来发展建议。

此次活动为贯彻落实洛阳市《洛阳市全民科学素质纲要2021-2025》及宜阳县人民政府《宜阳县“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》，推动宜阳县“三大主导产业”之一的高端轴承做大做强，大力促进宜阳轴承产业联盟蓬勃发展，助力宜阳轴承产业增强核心竞争力、品牌影响力，在新起点迈出新步伐，再上新台阶。（宜阳县科学技术协会 王天江 文/图）⑧