洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市2022年轴承产业技术发展专家行走进宜阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.09.30 17:32

　　9月29日上午，由洛阳市科学技术协会主办，宜阳县科学技术协会、宜阳县先进制造业开发区、宜阳县科工局承办的“洛阳市2022年轴承产业技术发展专家行(宜阳站)活动”在宜阳县先进制造业开发区成功举办。洛阳市科协党组成员、副主席郭浩，科普部部长、四级调研员陈刚，宜阳县先进制造业开发区规划建设部部长赵万红，宜阳县科学技术协会党组书记王天江、副主席冯科战，宜阳县科工局业务代表以及宜阳县轴承产业联盟十余家企业代表参加本次活动。

　　活动邀请了中国轴承工业协会技术委员会设计学部主任委员孙立明、材料学部主任委员雷建中、工艺与装备学部主任委员王世锋、质量与检测学部秘书长汤洁共四位国内知名专家。专家们分别做了《全国轴承行业“十四五”发展规划介绍》《我国轴承材料及热处理的现状》《轴承加工工艺技术》《夯实国家质量基础设施 推进轴承产品质量提升》精彩报告。

　　随后，专家又介绍了欧美日、辽宁瓦房店、安徽灵璧、山东聊城、浙江常山以及河南洛阳轴承产业的发展现状和优势，并提出建议：一是政府主导，制定科学合理的轴承产业发展规划，战略引领；二是整合资源，建立国家级基础零部件综合研发基地和产业化基地；积极提升产业基础创新能力，聚焦“卡脖子”问题，加强源头创新、引领性技术攻关，不断提升自主创新能力；三是以产业链和供应链为牵引，形成特色产业链和供应链，形成现代化基础件产业体系，形成区域配套能力。

　　最后，宜阳县轴承产业联盟的隆达轴承针对进口轴承钢原材料现状和热处理环节、洛特轴承针对辽宁瓦房店轴承特点以及发展模式和盾构机轴承标准制定方面、嘉昌机械针对钢球外观磕碰、颜色等影响销售方面依次提出问题，在座专家都一一解答，并有针对性的给出未来发展建议。

　　此次活动为贯彻落实洛阳市《洛阳市全民科学素质纲要2021-2025》及宜阳县人民政府《宜阳县“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》，推动宜阳县“三大主导产业”之一的高端轴承做大做强，大力促进宜阳轴承产业联盟蓬勃发展，助力宜阳轴承产业增强核心竞争力、品牌影响力，在新起点迈出新步伐，再上新台阶。（宜阳县科学技术协会 王天江 文/图）⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 海澜集团服装供应链产业基地在洛龙区开工
  • 新安县公布9月29日主城区全员核酸检测...
  • 10月1日至5日，洛阳将投放政府储备肉
  • 快讯！洛阳市委人才工作会议暨第五届...
  • 关于在新安县主城区开展第二轮区域全...
  • 海报丨“数”读洛阳这十年，精彩！
  • 即日起，洛阳两条公交线路调整
  • 洛宁好“丰”景 节会庆丰收
  • 洛阳市隆重表彰一批创新团队、科技人...
  • 我市各界代表向人民英雄敬献花篮
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    牡丹博物馆：走进光影...
    花团锦簇 国旗飘扬
    迎国庆 庆重阳【高清图...
    海报丨“数”读洛阳这...
    精彩热帖

    初秋随拍

    国花园里赏花境

    秋收玉米

    石榴
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605