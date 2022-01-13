点赞！这项“世界级挑战性工程”有咱“洛阳制造”

28日，有着“世界级挑战性工程”之称的汕头海湾隧道正式建成通车，也标志着由中信重工参与联合制造的我国首台国产15米级盾构机成功穿越汕头海湾，大国重器跨江越海再显神威。

(企业供图)

28日，有着“世界级挑战性工程”之称的汕头海湾隧道正式建成通车，也标志着由中信重工参与联合制造的我国首台国产15米级盾构机成功穿越汕头海湾，大国重器跨江越海再显神威。

汕头海湾隧道总长度6.68公里，其中海域段长度为3047.5米，是国内首条地处8度地震烈度区的大直径盾构海底隧道，也是国内首条采用超大直径盾构穿越复杂地层、综合难度最大的大直径盾构法海底隧道，具有“大、高、硬、浅、险”等特点。它的开通将汕头内海湾南北两岸的通行时间从40分钟大幅缩短至10分钟以内，将更好助推我国沿海经济带发展。

该项目采用两台盾构机由南向北，次第始发，同向施工。东线、西线是两台直径分别为15.01米和15.03米超大直径泥水平衡盾构机，而西线复杂地质段长度要比东线隧道多出一倍，对盾构机的功能、技术以及可靠性、适应性都有着非常严苛的要求。

记者了解到，西线盾构机是由我国自主设计制造的首台超大直径泥水盾构机，中信重工主要负责加工西线盾构机的主驱动部分、盾体系统、管片拼装机、连接桥、后配套台车及管片运输小车等。盾构机刀盘直径15.03米，相当于5层楼高，总重量达到570吨，比东线盾构机重了85吨，是真正的“巨无霸”。该盾构机相继攻克了孤石群地层掘进、高黏度软土地层掘进等世界级施工难题，对未来中国隧道建设将起到一定的示范作用。

2017年10月26日，由中信重工、中铁工程装备集团等联合制造的超大直径15.03米泥水盾构机成功下线。2018年10月26日，“巨无霸”在汕头海湾隧道项目现场正式掘进始发。

中信重工相关负责人表示，汕头海湾隧道项目的成功实施，提升了我国在极端工况条件下的超大直径盾构装备设计研发和应用能力，增强了国产超大直径盾构装备的性能和市场竞争力，打破了国外大型盾构长期垄断的局面，将带动盾构装备研发、设计、制造、应用等环节的持续发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 黄政伟）