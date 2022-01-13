洛宁好“丰”景 节会庆丰收

昨日上午，中国·洛宁第十八届上戈苹果文化节暨2022年农民丰收节在上戈镇众森苹果庄园拉开序幕。

开幕式现场

昨日上午，中国·洛宁第十八届上戈苹果文化节暨2022年农民丰收节在上戈镇众森苹果庄园拉开序幕。

在开幕式现场，人们载歌载舞，一派欢腾景象。洛宁县各乡镇携各自的特色农产品和手工艺品集中亮相，礼赞丰收。

特色农产品

此次节会以“农旅融合谱写新华章 乡村振兴绘就好丰景”为主题，通过策划观山阅水、休闲采摘、美食体验、康养度假等综合农文旅活动，丰富洛宁上戈苹果文化节、农民丰收节、国庆节文化旅游产品，服务广大游客。

红彤彤的苹果庆丰收

上戈苹果、小界沙梨、罗岭核桃等果品琳琅满目；洛宁蒸肉、冯家烧鸡、凉粉饺子等特色美食应有尽有……在开幕式现场，一派丰收景象。

在开幕式上，舞蹈《美丽洛宁我的家》、歌舞《在希望的田野上》，以及由洛报集团整合营销中心创作的说唱《这里是洛宁》等节目，把节会推向高潮。

“昔日洛宁的‘土疙瘩’已成当今百姓致富的‘金土地’。”在开幕式现场，一家特色农产品参展公司有关负责人告诉记者。

果农采摘苹果

节会镜头之外的千亩众森苹果种植基地，宛如一幅苹果产业振兴祥和图，描绘了“果业强、果香美、果农富”的乡村振兴“新画卷”。

为实现节会活动辐射带动作用最大化，此次节会采取“1+N”模式，即以上戈镇为主，7个乡镇6个景区(点)8家民宿联动，举办“国庆七天乐·洛宁嗨不停”系列活动，提升洛宁的知名度、美誉度和影响力。

国庆七天乐，洛宁嗨不停！这个国庆假期，带着孩子去洛宁耍吧！（洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 金曦 通讯员 李峰 文/图）