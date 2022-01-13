过去十年，是党和国家事业发展进程中极不寻常、极不平凡的十年，也是洛阳发展日新月异、精彩蝶变的十年。

十年精彩蝶变书写浓墨重彩新答卷

创新引领发展描绘重振辉煌新篇章

——在“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场上的主发布词

（2022年9月29日）

洛阳市委副书记、市长 徐衣显

各位媒体朋友，女士们、先生们：

大家好！很高兴有这样的机会向大家介绍洛阳，也十分感谢本次发布会的主办方为我们搭建这么好的平台。首先，我代表洛阳市委、市政府，向媒体朋友和社会各界长期以来对洛阳发展的关心支持，表示衷心的感谢！

一城繁华耀古都（资料图）

过去十年，是党和国家事业发展进程中极不寻常、极不平凡的十年，也是洛阳发展日新月异、精彩蝶变的十年。十年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“两个确保”、落实“十大战略”，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，突出抓好产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，以竞进状态、拼抢姿态接续奋斗，战胜了许多前所未有的困难挑战，办成了许多长期想办而没有办成的大事要事，高质量发展迈出了坚实步伐，朝着万亿级经济总量目标阔步前行。

极不平凡的十年，洛阳交出了一份浓墨重彩的答卷。战略位势不断增强，构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略交汇叠加，自主创新示范区、自由贸易试验区、高新技术开发区、经济技术开发区、综合保税区、跨境电子商务综合试验区等国家级平台联动发展，国家产业转型升级示范区、中国服务外包示范城市等一大批试点落地开花，为长远发展蓄势赋能。经济总量跨越台阶，生产总值从2899.3亿元增长到5447.1亿元，连续跨过3个千亿台阶，稳居全省第二位，在全国城市排名从第51位攀升到第45位。质量效益大幅提高，一般公共预算收入从205.3亿元增长到397.9亿元，规上工业利润总额年均增长12.5%，营业收入超百亿企业增加到16家。产业结构重塑调整，服务业撑起“半壁江山”，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重提高了14.5个百分点、达到43.9%，新能源电池等风口产业全面起势，“洛阳制造”加速向“洛阳创造”转型。城乡面貌焕然一新，城市发展由伊洛河时代进入黄河时代，城区面积从803平方公里增至2229平方公里，城镇化率提高18.27个百分点、达65.88%，高于全省9.38个百分点，生态宜居品质全面提升，洛阳摘得国家森林城市、国家园林城市、水生态文明示范市等一系列“绿色名片”。民生福祉明显改善，居民收入增速持续高于GDP增速，从1.46万元增长到3.02万元，民生支出累计超过4000亿元，用“真金白银”持续提升群众幸福指数。

下面，我重点介绍五个方面情况。