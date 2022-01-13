这十年，洛阳全面实施文旅文创融合战略，倾力打造沉浸式文旅目的地

29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场举行。洛阳市委副书记、政法委书记杨骁就洛阳实施文旅文创融合战略的相关举措、成效回答记者提问。

29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场举行。洛阳市委副书记、政法委书记杨骁就洛阳实施文旅文创融合战略的相关举措、成效回答记者提问。

杨骁说，党的十八大以来，洛阳市充分发挥十三朝古都厚重的历史文化优势，深度挖掘旅游文化资源，按照“宜融则融、能融尽融、以文塑旅、以旅彰文”的思路，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、交互式传播”，以打好“黄河文化”“盛世隋唐”“伏牛山水”“国花牡丹”“工业遗产”五张牌为抓手，大力保护传承弘扬黄河文化，全面实施文旅文创融合战略，倾力打造沉浸式文旅目的地，助力塑造“行走河南·读懂中国”品牌。洛阳先后获评国家公共文化服务体系示范区、国家级河洛文化生态保护实验区、国家文化和旅游消费示范城市、全国休闲农业与乡村旅游示范市、中国夜游名城和冬游名城，成功加入世界旅游联盟。

目前，洛阳已有世界文化遗产3项6处，全国文物保护单位51处，博物馆、纪念馆总数达到102家，城市书房205座，图书馆、文化馆全部达到国家三级馆以上标准，基层综合性文化服务中心实现全覆盖。十年间，洛阳国家A级景区数量由26家增加至63家；全市接待游客从2012年的0.77亿人次增加至2019年的1.42亿人次，增加84.4%；旅游收入从2012年的420.75亿元，增加至2019年的1321.02亿元，增加213.96%。

坚持保护性利用，重塑古都风貌。以保护传承弘扬黄河文化为引领，深入推进中华文明探源工程和夏文化研究传播等工作，五大都城遗址入选中国百年百大考古发现。加大非物质文化遗产保护传承利用，现已有国家级非物质文化遗产9项、省级89项、市级240项，建成非遗展示馆34个、传习所29个。加快推进天街贯通提升工程、九洲池、玄武门、永泰门等项目建设，逐步恢复古都历史中轴线气象，重塑洛阳古都肌理和风貌。

强化颠覆性创意，建设文创高地。坚持创意驱动、美学引领，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，开创“城市IP”和“内容平台”合作的“洛阳模式”，《风起洛阳》《登场了！洛阳》火爆全网。省文旅文创融合创新基地落户洛阳，剧本娱乐总部经济园区建设加速推进，一批新锐文创企业脱颖而出。推动“博物馆+文创”，相继开发了“丝路文化”“运河文化”“牡丹文化”等五大系列自主文创产品，“洛阳礼物”文创设计突破1000款。

突出沉浸式体验，丰富新兴业态。持续提升景区沉浸式体验水平，“无上龙门”“知道·老君山”、梦唐阁等项目吸引游客争相体验。《请君只看洛阳城—寻城记》 《神都洛阳品君子之道》分别入选内地与港澳文化和旅游交流重点项目、全国文化遗产旅游百佳案例，文旅研学基地达到68家。大力发展乡村旅居产业，打造“伏牛山居”“黄河人家”等系列精品民宿，星空帐篷、草坪音乐节等“露营生活”逐步产业化，乡村旅游3A级景区达50家以上，创建省级乡村旅游特色镇(村)75个，带动乡村旅游从业人员13万余人，2021年接待乡村游客近6000万人次，综合收入205亿元。

聚焦年轻化消费，增强发展活力。紧跟青年需求、深耕青年市场，搭建文旅消费新场景，建成国家级夜间文化和旅游消费集聚区3家、省级7家，推出“古都夜八点，相约洛阳城”等系列活动，年票景区由43家增加至55家。以国风为符号、潮流为坐标，推出“唐宫乐宴”“无字梵行”等“国风隋唐”系列活动，引发青年打卡热潮。

注重交互式传播，打造“网红洛阳”。坚持移动优先、视频为主、交互传播，《唐宫夜宴》《洛神水赋》《龙门金刚》等作品火爆出圈；举办“豫见快手·嗨在洛阳”河南(洛阳)快手网红文旅大会、“抖in洛阳—城市美好生活节”等系列活动；先后承办中国—中东欧国家文化遗产论坛、亚太旅游协会探险旅游大会、中国国际旅游城市市长论坛洛阳文化旅游论坛、央视中秋晚会等大型国际、国内活动，“两节一会一论坛”国际影响力持续提升。

下一步，洛阳将持续深化文旅文创融合发展，加快打造沉浸式文旅目的地，为锚定“两个确保”、实施“十大战略”，奋力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章赋能助力。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)