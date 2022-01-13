徐衣显：这十年，洛阳扎实推进乡村振兴战略，农业农村发展开创新局面

29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在河南省人民政府新闻发布厅举行。洛阳市委副书记、市长徐衣显作主题发布。 29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在河南省人民政府新闻发布厅举行。洛阳市委副书记、市长徐衣显作主题发布。 徐衣显说，这十年，洛阳扎实推进乡村振兴战略，农业农村发展开创新局面。我们举全市之力决战脱贫攻坚，6个贫困县全部摘帽，728个贫困村全部出列，49.9万建档立卡贫困人口全部脱贫，绝对贫困在河洛大地成为历史。在全面建成小康社会的基础上，我们坚持以富民为导向，深入推进乡村振兴“151”工作举措，“三清两建”引领乡村善治，“乡贤经济”带动返乡创业，“乡村运营”赋能乡村建设，“集镇建设”促进城乡融合，“三变”改革激发内生动力，加快农业农村现代化发展。以“乡贤返乡创业”为抓手发展乡村产业，6.5万名乡贤返乡创业领办各类经营主体1.2万个、带动就业26.8万人，实现引回一批乡贤、振兴一地产业、带富一方百姓。比如，全国劳模李应贤从部队复员后，扎根家乡30多年，将不起眼的山间“野梨”培育成造福一方的致富“金果”。类似这样的例子比比皆是，栾川合峪镇的兰花、孟津朝阳镇的牡丹鲜切花、新安五头镇的樱桃、洛宁上戈镇的苹果，一镇一业、一村一品，成为河洛乡村走向共同富裕的金钥匙。以“乡村运营”为抓手赋能乡村建设，面向全国公开招募“乡村运营师”，把市场理念、运营思维引入乡村，乡村资源优势加快转化为发展优势。比如，栾川县举办“全国百名乡创运营师栾川行活动”，吸引了一大批“绿水青山”合伙人，潭头镇拨云岭村走“小而美”的高端度假路线，打造慢生活“时间小镇”；合峪镇砚台村打造“童话小镇”，汇聚了多业态、多功能、多品牌。随着乡村振兴战略深入实施，现代农业发展全面提速，农村基础设施日臻完善，农村人均可支配收入实现翻番，农业强、农村美、农民富的崭新画卷正徐徐展开。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊/文 记者 鲁博/图）