徐衣显：这十年，洛阳大力发展风口产业，厚植制造业高质量发展新优势

29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在河南省人民政府新闻发布厅举行。

29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在河南省人民政府新闻发布厅举行。洛阳市委副书记、市长徐衣显作主题发布。

徐衣显说，这十年，洛阳大力发展风口产业，厚植制造业高质量发展新优势。坚持以发展“风口”产业为主线，全面实施产业发展“136”工作举措，把创新落到产业上、产业落到风口上，加快培育十大重点产业集群，成功入选国家产业转型升级示范区、产融合作试点城市等国家级试点示范。重建传统产业转型升级、优势再造，围绕农机装备、玻璃、轴承等，瞄准“四化”方向，规上工业企业实现新的“三大改造”全覆盖，一大批传统企业“老树发新枝”。比如，洛玻集团通过转型升级，实现了从传统建材玻璃向光伏玻璃、电子玻璃、新型显示玻璃的迭代升级，助推中国玻璃行业从“跟跑”“并跑”到“领跑”跨越。重塑新兴产业无中生有、换道领跑，精准开展链式招商，深化与宁德时代、中石化、凯盛科技等头部企业合作，双千亿级新能源电池产业集群启动建设，超千亿级电子化工材料产业集群加快形成，百亿级电子显示材料集群正待崛起。重构未来产业谋篇布局、抢占先机，积极在氢能、生物疫苗等前沿领域破冰布局，国家智能农机创新中心研发国内首台5G+氢燃料无人驾驶拖拉机，普莱柯开工建设中部规模最大的生物P3实验室。今年，我们围绕十大重点产业集群，谋划了氢能储能等1000多个、总投资4500亿元的项目，为长远发展积蓄后劲。洛阳这座老工业基地正迎风而上、焕发新生，加快迈向万亿级全国重要的先进制造业基地。

徐衣显还向媒体记者展示了洛玻集团生产的超薄电子玻璃，并介绍这款玻璃厚度只有0.12毫米，打破了国外技术垄断，国内市场占有率达到60%。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊/文 鲁博/图)