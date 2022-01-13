速看！洛阳交警发布认领车辆启事

2022年5月份以来，洛阳交警联合市城管部门开展“净街”行动，对道路上乱停乱放、且未悬挂号牌的电动二轮车进行拖移，停放至交警部门停车场妥善保管。

2022年5月份以来，洛阳交警联合市城管部门开展“净街”行动，对道路上乱停乱放、且未悬挂号牌的电动二轮车进行拖移，停放至交警部门停车场妥善保管。 今日，洛阳交警微信公众号发布认领车辆启事，内容如下： 认领车辆启事 2022年5月份以来，洛阳交警联合市城管部门开展“净街”行动，对道路上乱停乱放、且未悬挂号牌的电动二轮车进行拖移，停放至交警部门停车场妥善保管。 按照相关工作处理流程，洛阳交警对长时间停放、无主认领的电动二轮车对外发布信息寻找车主。请车主携带车辆发票或收据、合格证和有效身份证件到辖区交警部门确认车辆信息，登记上牌后及时领取车辆。现将城市区各大队联系方式提供如下： ●洛阳交警长春大队：69935352 ●洛阳交警高新大队：63003060 ●洛阳交警西工大队：63081110 ●洛阳交警老城大队：63005510 ●洛阳交警瀍河大队：63559685 ●洛阳交警安乐大队：65961122 ●洛阳交警洛龙大队：65377122 洛阳市公安局交通警察支队

2022年9月28日 ⑥