洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

速看！洛阳交警发布认领车辆启事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2022.09.28 17:34

　　今日，洛阳交警微信公众号发布认领车辆启事，内容如下：

认领车辆启事

　　2022年5月份以来，洛阳交警联合市城管部门开展“净街”行动，对道路上乱停乱放、且未悬挂号牌的电动二轮车进行拖移，停放至交警部门停车场妥善保管。

　　按照相关工作处理流程，洛阳交警对长时间停放、无主认领的电动二轮车对外发布信息寻找车主。请车主携带车辆发票或收据、合格证和有效身份证件到辖区交警部门确认车辆信息，登记上牌后及时领取车辆。现将城市区各大队联系方式提供如下：

　　●洛阳交警长春大队：69935352

　　●洛阳交警高新大队：63003060

　　●洛阳交警西工大队：63081110

　　●洛阳交警老城大队：63005510

　　●洛阳交警瀍河大队：63559685

　　●洛阳交警安乐大队：65961122

　　●洛阳交警洛龙大队：65377122

　　洛阳市公安局交通警察支队
2022年9月28日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市举行第六期“三个一批”...
  • 洛阳积极打造中部地区“电商之都” 更...
  • 洛阳：“三个一批”凝聚高质量发展“...
  • 洛阳古墓博物馆已完成提升改造 明日正...
  • 首期投资140亿元！由宁德时代投资的中...
  • 洛阳退役侦察兵与战友打暗号 救下轻生...
  • 国庆假期，“东方博物馆之都”精彩活...
  • 全力以赴做好信访稳定工作 以实际行动...
  • 事关全民健身！洛阳2家新组建的事业单...
  • 孟津区朝阳镇发展“鲜花经济” 推动农...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议：滨河南路龙祥街口建过街天桥
    精彩图片
    走进博物馆 感受河洛文...
    宜阳大寨村：见缝插针...
    街头艺人“上线” 为洛...
    科普鸟类知识！快来隋...
    精彩热帖

    垂钓夕阳里

    校园秋色

    全民健康 舞起来

    半湖瑟瑟半湖红
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605