总编一线行：绘就“幸福底色”，书写“文明答卷”【视频】

一个城市的发展水平，不仅要看高楼大厦撑起的天际线，也要看文明素养拼成的地平线；一个城市的宜居程度，不仅要听工厂里的机器声，也要听社区中的欢笑声；一座城市的幸福指数，不仅要看市民脸上的笑容多少，也要留意他们在有需求、有困难时，是否能够及时获得帮助，一解烦忧。

一个城市的发展水平，不仅要看高楼大厦撑起的天际线，也要看文明素养拼成的地平线；一个城市的宜居程度，不仅要听工厂里的机器声，也要听社区中的欢笑声；一座城市的幸福指数，不仅要看市民脸上的笑容多少，也要留意他们在有需求、有困难时，是否能够及时获得帮助，一解烦忧。

近年，洛阳市坚持以人民为中心的发展思想，始终把惠民利民作为全国文明典范城市创建的出发点和落脚点，同时将充满着“人情味”“烟火气”的社区作为城市提质的“主战场”，持续提升群众的幸福感、获得感。

“文化+文明”，助力文化志愿活动“飞入寻常百姓家”

26日下午，涧西区长二社区居民李桂香揣着笔记本走进了社区新时代文明实践站就业创业培训中心，由涧西区人社局和社区公共举办的月嫂培训课程正在这里进行。

今年44岁的李桂香是两个孩子的母亲，也是一名求职者。“在家门口就能免费获得这样专业的就业培训指导，太实在了！”李桂香说，相比社会上的同类课程，家门口的培训不仅方便，安全性也更有保障，“这是社区带给我们的幸福感！”

在李桂香参加就业培训课程的同时，50余名社区居民也正在社区多个文体活动室享受着书画、戏曲等文化志愿服务。

长安路二社区活动中心

长二社区相关负责人介绍，今年以来，社区立足新时代文明实践站与区人社局等单位常态化开展就业技能培训，社区居民只需按规定完成培训并达到一定标准，即可获得相关的专业技能证书，踏入就业的“绿色通道”。此外，社区以居民的“心愿清单”为导向，结合社区“资源清单”而生成的多种类文化“项目清单”，也正在持续为群众的幸福“加码”。

长二社区是我市探索“文化+文明”社区创建特色道路的一个缩影。洛龙区定鼎门社区的“非遗课堂”、老城区道北社区的“戏曲课堂”、伊滨区司马社区的“书画课堂”……如今，正有越来越多的社区在传统服务的基础上深耕特色，以社区文化合作社为平台，积极引入社区资源，释放动能和活力，创新开展文化进社区活动，助力更多文化志愿活动“飞入寻常百姓家”。