国庆假期将至，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布相关消费提醒

国庆长假即将来临，不少人会选择就近逛逛，或者到商场消费购物，享受一周“车马慢”的生活。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布相关提醒，请消费者在放松的同时注意以下方面。

国庆长假即将来临，不少人会选择就近逛逛，或者到商场消费购物，享受一周“车马慢”的生活。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布相关提醒，请消费者在放松的同时注意以下方面——

拒绝低价防陷阱

节日期间，不论是线下门店还是电商平台都会推出促销活动，消费者购物时应理性对待。购买商品时不要被所谓的“低价”“返利”所吸引，需仔细鉴别产品的品质，确实需要也应货比三家后再下单。

报团旅行时要注意

不少人喜欢跟团旅行，省心省事。价格过低的旅行团看似十分诱人，实际套路多多，可能存在诱导消费者购物、旅程“缩水”、降低食宿标准、中途加价等行为，建议消费者小心辨别，如果团费价格太低最好不要选择。

旅游住宿要确认

如今线上订房已经成为趋势，但便捷的同时也容易产生消费纠纷。比如消费者已经线上订房成功，到店后才发现房间被更换，或是下单时没有注意订错日期等。建议消费者预订房间后及时和商家联系进行确认。

节日饮食莫松懈

消费者选购食品时，不要购买无任何标识或者标签内容不齐全的商品。要注意检查外观是否正常，外包装是否标明商品名称、厂名、厂址、保质期、生产许可证以及产品标准等内容；是否存在胀气、破损等情况，生鲜食品是否变色或存在异味。

外出就餐时应选择证照齐全的、环境整洁、信誉度较高的餐饮店。少吃生冷、海鲜类产品，拒绝野味。就餐时要自觉使用公筷公勺，做到文明就餐，吃多少点多少，避免铺张浪费，倡导“光盘”和“打包”行动。结账时，应注意核对价目表以及索要发票。

洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人提醒，消费者应及时向商家索要发票等消费凭证，签订合同时要仔细阅读合同条款，特别是涉及违约责任、注意事项、售后服务、三包范围等，购买贵重物品时，细心鉴别真伪后再购买。如果您的合法权益受损或者发现违法经营的行为，可拨打24小时热线12315进行投诉举报，维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 李二帅)