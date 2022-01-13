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洛阳交警发布国庆假期出行提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2022.09.26 17:43

　　今日，洛阳交警微信公众号发布2022年度国庆假期出行提示，具体内容如下：

　　2022年“十一”国庆长假即将来临，节日期间群众自驾出行集中，预计我市部分道路车流量将大幅增加。为服务群众合理选择出行方式和出行线路，最大限度保障道路安全畅通，洛阳交警就节日期间全市道路交通运行状况进行了分析预判，方便广大群众合理选择出行时间、路线，提示大家在假期出行尽量避开出行高峰时段和易堵路段，谨慎驾驶，安全出行。

　　一、高速政策

　　国庆假期高速公路免费

　　免费通行时间：10月1日0时—10月7日24时

　　免费通行车型：7座(含7座)以下载客车辆

　　二、总体预判

　　此次国庆假期为今年最后一个长假，加之正值我市2022河洛旅游文化节举办，活动内容丰富多彩，群众出行意愿增强。同时，受高速公路小客车免费通行政策以及不执行城市区机动车尾号限行措施的助推，预计节日期间探亲流、旅游流出行将迎来今年最高峰值，加之秋季雨雾等天气多发，道路安全畅通保障压力较大。

　　三、高速公路通行情况

　　1.高速公路施工管制路段。连霍、二广高速朱家仓互通正在施工，多个方向采取限制交通措施，途经该路段车辆须按照道路交通标志标线指示通行：由北向东(济源到偃师、郑州方向)匝道封闭施工，车辆可经二广高速至洛阳东收费站下站掉头转连霍高速至郑州方向，也可选择荷宝高速至郑云高速至郑州方向；由西向北(三门峡、新安到济源方向)匝道封闭施工，可提前由连霍高速至济洛高速至荷宝高速至二广高速济源方向；由西向南(三门峡、新安到伊滨、龙门方向)匝道封闭施工，可由连霍高速至宁洛高速洛阳环城段，或由连霍高速至洛阳收费站、孟津收费站、洛阳东收费站下站经城区道路前往；由东向南(郑州到伊滨、龙门方向)匝道封闭施工，可由连霍高速偃师收费站下站至G310国道、G207国道前往，或由连霍高速孟津收费站、洛阳收费站下站经城区道路前往，过境车辆可提前由连霍高速至焦桐高速、盐洛高速绕行；二广高速龙门服务区施工封闭。

　　2.假期出行高峰预判。预计出行高峰将从9月30日下午开始，10月1日的8时至12时为高速出程流量高峰。10月7日为返程拥堵高峰，当日16时到19时达到峰值。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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