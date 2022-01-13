24日，洛阳市“大干一百天、决战四季度”全市交通重点项目集中攻坚行动推进会召开，研究部署下一步全市交通运输重点工作。 24日，洛阳市“大干一百天、决战四季度”全市交通重点项目集中攻坚行动推进会召开，研究部署下一步全市交通运输重点工作。 今年1至8月，洛阳市交通基础设施建设完成投资77.2亿元，完成年度投资目标的66%；客货运周转量增速位居全省第5，有效投资持续扩大，主要指标稳中向好，为全市稳住经济大盘作出积极贡献。 会议要求，加快推进高速公路、普通干线公路、农村公路、灾后重建、内河水运、客运场站、支持系统、新基建、高速养护9大类、127个、总投资超1000亿元的工程项目，完成116亿元年度投资目标。确保新伊高速、渑淅高速渑洛段年内建成通车；高质量建设乡村旅游公路和11个乡村振兴交通先行示范村；深化“放管服效”改革，深入开展“万人助万企”活动，加快运输结构调整，确保客货运周转量保持在全省第一方阵。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵飞虎 文/图)