入洛需“落地检测”！洛阳疾控紧急提醒

近日，国内多个省市持续报告新冠肺炎本土疫情，伴随国庆假期临近，人员流动性加大。加之近期中西部地区迎来秋收，农忙采摘务工流叠加，疫情防控形势依然严峻。为此，洛阳市疾控中心发布紧急提醒。

近日，国内多个省市持续报告新冠肺炎本土疫情，伴随国庆假期临近，人员流动性加大。加之近期中西部地区迎来秋收，农忙采摘务工流叠加，疫情防控形势依然严峻。为此，洛阳市疾控中心发布紧急提醒。

近期，国内多趟列车报告感染者，其中有列车员，也波及多名乘客，其中数趟列车曾在洛阳辖区停靠。此外，在洛阳辖区一处高速公路服务区，也曾有感染者驻留休息数小时。而9月22日，老城区还发现一例阳性感染者，为新疆来洛送货的货车司机。

“近期多地案例警示，任何一次大意，都可能让之前的精准防控努力成果付之东流。”洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，严防疫情输入，离不开我们每个人的努力，越是到重要关头，越是不能松懈！“我们再次强调，外省市来(返)洛人员，除提前通过‘豫事办’等完成自主报备，携带48小时内核酸阴性证明，还要在入洛的交通场站进行落地核酸检测。”

朱鑫说，当前，中西部地区迎来秋季作物丰收，农忙采摘务工人员流动频繁。近期，宁夏再次暴发本土疫情，其中就涉及当地的枸杞交易中心，提醒新疆、宁夏、青海等地农忙务工返回人员，在返洛时务必同样做好上述疫情防控举措。如出现不适，要在做好个人防护的同时及时就医或及时报备。

为此，洛阳市疾控中心发布紧急提醒——

●倡导就地过节。假期期间，人员流动和聚集增加，往返途中乘坐飞机、火车、长途大巴等公共交通工具时，接触人员极为复杂，交叉感染风险较高，途经风险区时被实施集中或居家隔离管控防控措施将影响您的正常工作或学习。为减少旅途感染风险，倡导非必要不返乡，不跨省市出行，尽可能就地过节，减少远距离出行的走亲访友，多用电话、视频拜访问候等。

●积极主动报备。如您有市域外旅居史，来(返)洛前请通过支付宝豫事办社区报备向目的地村(社区)报备，配合落实相应管理措施。

●做好出行防护。如您确需出行，请合理规划出行路线，全程规范佩戴口罩，做好个人防护。乘坐公共交通工具时，避免多次中转和长时间停留，主动配合做好防疫管理。如自驾车辆出行，请密切关注疫情态势，避开疫情发生地尤其是中高风险区，不要在高速服务区等人员密集场所长时间停留。请勿带病出行，出行途中若出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、嗅觉味觉减退等症状，请终止出行，并在做好个人防护的前提下前往就近发热门诊(诊室)就诊。

●落实防控措施。来(返)洛人员须持48小时内核酸检测阴性证明，请在各交通服务点、车站、机场等出入口主动扫场所码，配合体温测量、核酸检测证明、行程码查验等，配合做到“落地即检、3天2检”。

需要注意的是，近7日内，凡是有涉疫地区旅居史或途经史的来(返)洛人员，务必报备接受管理并完成相应的核酸检测！有中高风险旅居史的来(返)洛人员，如在抵洛前提前向目的地村(社区)报备，抵洛后需落实集中隔离管理措施的，免除集中隔离费用。未提前报备且按规定应落实集中隔离管理措施的，集中隔离费用个人承担，造成疫情传播扩散的，依法追究其相关法律责任。

●提高防控意识。尽量不组织、不参与聚餐、聚会活动，提倡红事缓办、白事简办，聚会不办；按规扫码、佩戴口罩进入公共场所，减少到密闭或人员密集场所的次数和时间，降低疫情传播风险；尤其是外省返乡人员在完成“三天两检”之前，非必要不外出，不参与聚餐、聚会，不前往人群密集场所等。积极参加常态化核酸检测，坚持戴口罩、勤洗手、常通风、用公筷等良好卫生习惯，积极主动完成新冠病毒疫苗全程或加强针接种。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）