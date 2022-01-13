中国农民丰收节洛阳庆祝活动现场 这些乡镇和农民受表彰

23日，在偃师区举行的2022年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动现场，一批农业农村领域的优秀创业人才、一批乡村特色产业示范乡(镇)受到表彰。

23日，在偃师区举行的2022年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动现场，一批农业农村领域的优秀创业人才、一批乡村特色产业示范乡(镇)受到表彰。

人才振兴是乡村振兴的基础和支撑。在河洛大地的田间地头，活跃着这样一群人——他们怀揣梦想，以复兴家乡为己任，在农业农村领域不断创业创新，成为现代农业发展的强大生力军。在我市日前举行的2022年高素质农民创业创新大赛上，这些选手脱颖而出——

【初创组】

一等奖：

邵金伟 洛阳康茂食品有限公司

二等奖：

张杏杏 栾川县沃地农场有限公司

任丽丽 河南雷洽食品有限公司

三等奖：

吉利端 偃师美羊羊养殖专业合作社

姚晓伟 嵩县源达农业开发有限公司

宋国灿 伊川县山水田生态农业开发有限公司

【成长组】

一等奖：

张高翔 洛阳众森农业有限公司

二等奖：

温国粮 洛阳赟农网络科技有限公司

郭红云 洛阳千卉谷农业科技有限公司

三等奖：

韩振华 河南省亳都种业有限公司

肖少兵 偃师市肖老二调味品厂

黄念五 洛阳溢乐园农业开发有限公司

乡村振兴，产业先行，特色产业更是发展镇域经济的关键。近年来，我市涌现了一批特色产业示范乡(镇)，他们做到了上联城市，下接乡村，聚焦特色资源，精准发力，辐射带动村民就业增收。获得“2022年洛阳市乡村特色产业示范乡(镇)”称号的分别是——

洛宁县上戈镇

孟津区送庄镇

新安县五头镇

伊川县吕店镇

栾川县重渡沟生态旅游建设示范区

宜阳县香鹿山镇

偃师区邙岭镇

嵩县九皋镇

新安县铁门镇

汝阳县三屯镇

（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博/文 张怡熙/图 通讯员 王勇）