昨日，洛阳市住房公积金管理中心官方网站发布消息，洛阳拟推出房贷商转公政策，现公开征求意见。
昨日，洛阳市住房公积金管理中心官方网站发布消息，洛阳拟推出房贷商转公政策，现公开征求意见。
昨日，洛阳市住房公积金管理中心官方网站发布消息，洛阳拟推出房贷商转公政策，现公开征求意见，具体内容如下：
关于公开征求《洛阳市商业性个人住房贷款转住房公积金个人住房贷款管理办法（征求意见稿）》意见的公告
为进一步发挥住房公积金保障职能作用，现向社会公开征求《洛阳市商业性个人住房贷款转住房公积金个人住房贷款管理办法(征求意见稿)》意见。公众可通过电子邮件或书面信函方式提出意见建议，意见建议反馈截止时间为2022年9月27日。
电子邮箱：lygjjxdk@126.com
通讯地址：洛阳市洛龙区牡丹大道228号住房公积金管理中心信贷管理科(邮编：471026)
附：《洛阳市商业性个人住房贷款转住房公积金个人住房贷款管理办法(征求意见稿)》。
洛阳市住房公积金管理中心
2022年9月21日
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