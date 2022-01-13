河南省博物馆志愿服务典型案例公布 洛阳3家博物馆典型案例上榜

昨日，记者从市文物局获悉，河南省博物馆志愿服务典型案例公布，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳周公庙博物馆的志愿服务团队或项目榜上有名。

昨日，记者从市文物局获悉，河南省博物馆志愿服务典型案例公布，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳周公庙博物馆的志愿服务团队或项目榜上有名。

洛阳博物馆志愿者团队成立于2012年3月。此次获奖的“河洛文明的无私传播者”志愿者团队秉承“学习雷锋、奉献他人、提升自己”志愿服务理念，定位“洛阳历史文化的传播者、传承者”，以“感知历史、传承文化、播撒快乐”为目标，讲好文物故事。

二里头夏都遗址博物馆志愿者团队成立于2020年7月。“以‘夏’之名，薪火相传”志愿服务项目以二里头文化和夏文化为核心资源，紧紧围绕“探源中华文明 砥砺民族之魂”，运用主题宣讲、学术讲座、游戏互动等方式，陆续进学校、社区，以及企事业单位等，开展了一系列社会公益活动。

洛阳周公庙博物馆志愿服务队成立于2017年，共招募志愿者70余名。“礼乐传承 共享文化”志愿服务项目囊括周公文化系列情景剧展演、《中华礼仪》互动展示、传统古韵展示及君子六艺等4项体验活动。

“坚持发扬‘奉献、友爱、互助、进步’志愿服务精神，以实际行动传播社会正能量。”市文物局相关负责人介绍，下一步要不断策划和推出新的志愿服务活动，当好文化传播者，讲好洛阳故事。 （洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 阎桦）