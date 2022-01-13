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二里头遗址考古大事记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.17 08:44

　　1959年，考古学家徐旭生率队在豫西进行“夏墟”调查时，发现了二里头遗址，拉开了夏文化探索的序幕。同年秋，二里头遗址考古发掘启动。

　　1960年秋冬，考古人员钻探发现一处大型夯土建筑基址，被命名为1号宫殿。

　　1973年，偃师区翟镇镇圪当头村村民郭振亚在田地里栽红薯苗时，挖出二里头遗址首件青铜礼器。

　　1975年，超级国宝乳钉纹铜爵、七孔玉刀出土。

　　1976年，考古人员钻探发现2号宫殿基址。

　　1977年，考古学家夏鼐对“夏文化”概念予以界定，首次提出“二里头文化”的命名。

　　1983年，考古人员发掘出一处面积约55平方的铸铜作坊。

　　1984年秋，超级国宝镶嵌绿松石兽面铜牌饰出土。

　　2000年，首件青铜钺出土。

　　2002年，超级国宝绿松石龙形器“问世”。

　　2003年，最早的“紫禁城”被发现——考古人员在二里头遗址宫殿区发现了面积逾10万平方米的宫城，其布局开了中国古代都城规划制度的先河。该考古发现入选2004年中国十大考古新发现。

　　2004年，发现最早的双轮车辙使用痕迹。

　　2004年至2005年，通过对多处夯土墙遗迹的发掘、分析，考古人员认为在宫城南部存在一处与宫城并列的大型夯土围垣设施，里面有绿松石器制造作坊、铸铜作坊等。

　　2005年至2006年，6号宫殿“问世”。

　　2020年，考古人员在遗址中心区原先发现的“九宫格”式布局、宫殿区和作坊区外有围墙的基础上，发现“井”字形道路延伸范围更大，道路两侧多有墙垣，新发现与原南北向道路平行的道路。

　　2020年至2021年，首次发现较丰富的制陶遗存。

　　2021年，发现一处骨器、角器加工作坊。

　　2022年，新发现更多道路及两侧墙垣，丰富了二里头都城多网格式布局的内涵。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 整理)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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