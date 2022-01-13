抓好主攻方向突出特色优势 提升城区功能品质

昨日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大主城区专场新闻发布会举行。涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区相关负责人就有关问题回答记者提问。

昨日，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大主城区专场新闻发布会举行。涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区相关负责人就有关问题回答记者提问。

近年来，我市主城区在推进洛阳现代化建设过程中，坚持创新引领，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，紧盯平台型创新城市、全国文明典范城市和青年友好型城市“三大目标”，不断提升治理效能，加强普惠性基础性兜底性民生建设，持续提高群众幸福指数。

涧西区：向着“千亿强区 首创之区 品质涧西”阔步迈进

涧西区坚持提质改造传统产业、发展壮大新兴产业、谋篇布局未来产业，积极融入全市“十大产业集群”建设，聚焦深化改革创新，先后荣获全国新型工业化示范基地、全国科技进步示范区、国家高端装备制造高新技术产业化基地等称号。

目前，涧西区高新技术企业达到373家，国家科技型中小企业达到707家，分别占全市总量的41.2%和31.7%，全社会研发投入强度超过6%，居全省领先地位。一拖、洛轴、中信、河柴等大企业“拳头产品”助力大国重器，老工业基地调整改造被国务院通报表扬；东旭氢能汽车制造、360中部数字安全产业基地、锂电池负极材料、第三代半导体新材料等项目先后落地；自贸区洛阳片区累计进驻各类市场主体3.87万家，累计形成192项制度创新成果，其中3项在全国复制推广，13项入选“河南自贸区最佳实践案例”。

西工区：“三强”战略谱新篇，“三个西工”续华章

近年，西工区城区面貌焕然一新，功能品质更加完善：交通路网内畅外联，仅2019年以来就新建提升道路91条，以王城大道快速路、地铁1号2号线为代表的现代化立体交通体系全面构建，洛阳火车站百年老站旧貌换新颜；老旧小区改造任务量位居全市第一，已完成302个老旧小区改造提升，惠及居民17.5万人，明年580个老旧小区将全面完成改造提升；城市管理更精细化，近三年新建停车场51座，新增停车位近1万个，建成城市游园46个，新增城区绿化面积50余万平方米。

同时，西工区实施“商务强区、工业强区、文旅强区”发展战略，奋力打造全市创新要素集聚区、服务业发展引领区、现代化工业新城区、文商旅融合示范区、青年创新创业核心区、宜居宜业典范区和对外开放新高地的全市“六区一高地”，建设“活力西工、智慧西工、幸福西工”。