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洛阳推进生态环境建设 让百姓尽享“绿色福利”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.14 08:45

　　青山常在、绿水长流、空气常新……谁不想生活在这样的美好环境里呢？

　　昨日下午，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大生态环境建设专场新闻发布会举行，市生态环境局等6家单位相关负责人发布我市生态环境建设情况并回答记者提问。

　　近些年，广大市民明显感觉到蓝天白云越来越多，这是我市强力推进大气污染防治的结果。就拿2021年来说，我市优良天数达246天，PM10年均浓度为每立方米77微克，PM2.5年均浓度为每立方米43微克，均达到有监测数据以来历史最好水平。

　　洛阳的水质如何？答案是“放心喝”。据介绍，我市国、省控地表水水质达标率已连续5年达到100%，全市优良水体比例达到92.7%，伊河、洛河整体水质从2017年的“良”提升到“优”，全市县级以上集中式饮用水水源地水质达标率连续10年达到100%。

　　如今，洛阳的河渠排污口和黑臭水体始终保持动态清零状态。据介绍，我市近年先后对“四河五渠”286公里河道进行了全线治理，截流沿线排污口360个，建成截污管道410余公里，完成156个老旧小区雨污分流改造，建成沿河乡镇污水处理站45座。去年，我市又开展了小流域“两清一护”综合治理，对131条河流进行了清淤、清障、护堤，从根源上提升了黑臭水体治理水平。

　　如今在洛阳，出行已经成为一种“绿色福利”。城市轨道交通1、2号线双线运行，让洛阳市民步入“地铁时代”。洛阳城市公共汽车由10年前的1500辆、84条线路，发展到今天的2502辆、147条线路，而且全部是清洁能源车辆，公交站点500米覆盖率达到100%。自2020年起，我市推广新能源纯电动出租车，以减少污染物的排放。截至去年年底，中心城区的4227辆出租车在全省率先全部更换为新能源纯电动车。如今，我市已形成了以轨道交通为骨干、常规公交为主体、出租汽车为补充、共享单车为延伸的“四位一体”的绿色公共交通出行体系。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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