新伊大街钱江路口增设斑马线、警示牌等标志标线 保障居民出行安全

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新伊大街钱江路口每天经过的学生比较多，来往车辆速度又较快，有很大安全隐患，相关部门能不能采取一些措施来保障附近居民出行安全？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新伊大街钱江路口每天经过的学生比较多，来往车辆速度又较快，有很大安全隐患，相关部门能不能采取一些措施来保障附近居民出行安全？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新伊大街钱江路口每天经过的学生比较多，来往车辆速度又较快，有很大安全隐患，相关部门能不能采取一些措施来保障附近居民出行安全？
洛阳市公安局回复：根据上级要求，新伊大街钱江路口更改通行规则，同时在该路口增加了斑马线、警示牌、减速慢行标志标线等安全措施，以及在早晚高峰和开元小学上下学期间我们派有警力在现场执勤，多方措施来保障附近居民安全出行。
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