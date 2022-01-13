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洛阳已形成2个千亿级、7个百亿级产业集群
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 11:29

　　洛阳作为全国重要的工业城市，在推动制造业高质量发展方面取得了哪些成就？9日上午，在洛阳市举行的“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大首场新闻发布会上，洛阳市工信局相关负责同志，围绕这一话题回答了记者的提问。

　　近年，洛阳市聚焦制造业高质量发展主攻方向，全面落实产业发展“136”工作举措，连续四年荣获国务院督查激励，为建强副中心、形成增长极奠定了坚实基础。

　　十年来，制造业综合质效跃上“新台阶”。全市工业增加值从2012年的1603.2亿元增加到2021年的1899.5亿元，高于全国、全省平均水平，稳居全省第一梯队。国家农机装备创新中心成为全省首家国家级制造业创新中心，4家省级、10家市级产业研究院挂牌建设。

　　十年来，洛阳制造发展基础“更坚实”。完善优质企业梯度培育体系，着力做大做强做优一批风口企业。全市拥有中国一拖、洛阳石化等超百亿企业14家，洛阳钼业产值突破千亿。聚焦风口产业遴选500多家高成长性试点企业，试点企业增速保持两位数增长。累计培育国家单项冠军企业(产品)5个，国家级“专精特新”企业44家、省级212家，省头雁企业14家。成功创建国家产融合作试点城市、国家工业资源综合利用基地等一批国家级试点示范。

　　十年来，产业结构迈向“高先新”。以抢抓产业风口为主线，深化“五链耦合”，培育十大“风口”产业集群。传统优势产业上，围绕农机装备、高端轴承、耐火材料等，实施新一轮、高水平“三大改造”，实现有中生新、优势再造。新兴产业上，围绕光电元器件、新能源电池等，加大精准招商，成功引进宁德时代、华为技术、大华科技、凯盛科技等一批龙头企业，加快“换道领跑”。未来产业上，围绕第三代半导体、生物疫苗、人工智能等，前瞻谋篇布局，无中生有、抢占先机。全市已形成2个千亿级、7个百亿级产业集群。

　　十年来，数智融合激发“新活力”。深入落实省委数字化转型战略，加快互联网、大数据、5G技术与制造业融合应用。建成全省首个工业互联网标识解析二级节点，矿山装备、现代农业装备工业互联网平台入选国家工业互联网试点示范，9家企业入选省级工业互联网平台。开通5G基站近万个，在省内率先实现中心城区连续覆盖、乡镇及农村热点地区全覆盖，打造出国内首座5G+智慧矿山、首台5G+氢燃料无人驾驶拖拉机等一批应用成果和应用场景。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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