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洛阳已有103个乡镇卫生院完成妇幼健康服务标准化建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 21:33

　　8日，记者从洛阳市卫健委获悉，日前，河南省人民政府新闻办公室举行新闻发布会，重点介绍河南省“十四五”妇幼健康事业发展规划新闻发布会。发布会上，作为省辖市唯一代表，洛阳市卫健委党组书记、主任李金乐参与答记者问。

　　李金乐在发布会上答记者问时说，作为河南省副中心城市，洛阳市委、市政府一直高度重视妇幼健康服务工作，坚持以妇女儿童健康为中心，持续提升妇幼保健服务能力。主要采取的三大举措有——

　　全市健全完善妇幼健康服务体系。市委、市政府恢复洛阳市妇幼保健院公益属性，并将建好市妇幼保健院、儿童医院(河南省第二儿童医院)、县妇幼保健院纳入洛阳副中心城市建设重点任务，全力推进。市、县两级抓扩容扩能，乡、村两级抓标准化建设，总投资17.4亿元、床位1500张的河南省第二儿童医院已于2022年4月挂牌开诊。全市各县(市、区)加强县级妇幼保健院建设，累计投资3.6亿元，新建、改扩建6家县级妇幼保健院；103个乡镇卫生院、1908个村卫生室完成妇幼健康服务标准化建设。全市建立起以市妇幼保健院为龙头，县级妇幼保健院和二级以上医疗机构产、儿科为骨干，覆盖市、县、乡、村四级的妇幼健康服务网络。

　　强力推进妇幼保健机构提质升级。洛阳市委、市政府将市妇幼保健院创建三级甲等医院纳入重点民生实事，成立创建领导小组强力推进，2021年12月洛阳市妇幼保健院成功创建“三甲”。全市积极推进县级妇幼保健院提档升级，经过3年努力，全市9家县级妇幼保健院已全部由一级晋升为二级。目前，洛阳积极推进县级妇幼保健院创建二级甲等妇幼保健院，明确各县(市、区)具体目标和时限，建立起“单月自评、双月互查、季度指导、定期督导”的工作机制，力争2024年实现县级妇幼保健院二甲全覆盖。

　　全面提升妇幼健康服务水平。全市着力引进人才，洛阳市妇幼保健院实行新进儿科毕业生一次性上岗退费、提供租房补助等措施，增强对人才的吸引力；近5年来，市、县妇幼保健院累计引进硕士以上人才130人；打造特色专科，坚持“大专科、强综合”，构建起多学科立体交融的现代妇幼学科体系；全市已建成1个国家级、6个省级、6个市级妇幼特色专科。洛阳市妇幼保健院发挥龙头作用，与广州妇儿中心开展紧密型合作，共同建设8个儿童重点专科，打造一批过硬的专科品牌，同时对口帮扶济源、三门峡等，辐射带动周边地区服务能力提升。同时，全市全面提升妇幼健康服务质量，不断优化流程、扩展内涵，努力为群众提供全方位、一站式服务，群众满意度不断提升。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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