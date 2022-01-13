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到2035年，洛阳将建成“设计之都”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 19:43

　　作为全国首个将设计产业上升为重大战略的省份，《设计河南建设中长期规划(2022—2035年)》(以下简称《规划》)近日印发，着力构建具有鲜明河南地域特色的设计产业新体系，其中多处点题洛阳发展。

　　《规划》指出，经过多年发展，全省设计产业在传承中鼎新、在鼎新中传承，已初具产业规模和影响力，饱含洛阳元素的《唐宫夜宴》《洛神水赋》《龙门金刚》等文创精品全国出彩，洛阳国家级文化和科技融合示范基地等一批文化创意园区在全国具有较大影响力，洛阳自2013年以来连续举办9届中国洛阳国际创意产业博览会、成功举办国际(洛阳)工业设计高峰论坛，推动全省发展设计氛围日益浓厚。

　　《规划》为“设计河南”建设设定了“两步走”发展目标，其中包括：到2025年，实现全省设计产业规模达到5000亿元，洛阳“设计之都”建设取得积极进展，在全国影响力显著提升，全省建成3到5家全国一流设计创意产业园，基本建成郑汴洛设计创意走廊；到2035年，全省设计产业规模达到万亿元级，涌现出一批全球一流设计大师和头部企业，洛阳建成“设计之都”，设计河南成为具有国际影响力的中国设计新典范。

　　根据《规划》，在以工业设计赋能制造业高质量发展领域，我省将加快氢能装备、燃料电池及核心零部件等产品设计和制造，提高氢燃料商用车研发设计水平，布局建设氢燃料电池整车制造及零部件配套产业链，推进洛阳等地开展氢燃料电池汽车示范应用；大力推动类脑智能技术和设备在医疗、教育、交通、物流、文旅、灾害预警等领域应用，支持洛阳等地创建国家级人工智能创新应用先导区。

　　在以文旅设计彰显中原文明新形态领域，我省将大力发展文化创意产业，依托二里头遗址、龙门石窟等重要文物古迹，创作一批精品影视节目，开发一批实景演出、沉浸式体验项目；围绕唐宋服饰、唐宋美食、唐三彩等开发文创产品，支持龙门奇妙物等品牌建设，提升文创豫军影响力；打造以洛阳等为依托的文旅设计产业走廊，形成文旅设计产业发展高地。

　　在构筑设计河南载体新地标领域，我省将积极打造沿黄设计创意走廊，培育设计创意产业集群，发挥洛阳等城市产业基础、文化资源、生态环境等综合优势，以“设计+科技”激活优秀传统文化；引导依托以洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆等为核心的文博区，规划建设一批标志性文化创意集聚区。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 黄豫 张三保）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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