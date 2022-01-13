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洛阳：垃圾、污水都变“宝” 生态“红利”惠民生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 08:31
的哥娄建党开上了新能源出租车

　　环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。近年，我市采取一系列硬核措施，推进生态文明建设，深入打好污染防治攻坚战，生态环境得到持续改善，实实在在的成效也让群众得到了实惠，享受到了生态“红利”。

　　同样跑200公里，充电比燃油节省约80元

　　“费用能节省不少。”近日，在老城区建安街，出租车司机娄建党告诉记者，与燃油汽车相比，他目前驾驶的新能源出租车更加环保，还能节省开支。

　　娄建党说，之前他驾驶燃油汽车，每天跑200公里，所需油费约100元；如今开新能源出租车，同样跑200公里，充电费用每天不会超过20元。

　　“虽说充电需要一定时间，但算算账，还是省了不少，这得感谢污染防治工作的强力推进。”娄建党坦言。

　　专家介绍，机动车直接排放的颗粒物并不是很多，但排放的颗粒物会与大气中的其他物质产生一系列复杂的化学反应，加快PM2.5的增长速度。

　　自2020年起，我市推广新能源纯电动出租车，以减少污染物的排放。截至去年年底，我市中心城区的4000余辆出租车，已全部更换为新能源纯电动出租车。

　　推进交通运输结构调整，是我市持续改善大气环境的重要措施。到2023年，我市城市区公共服务、轻型物流配送等作业车辆将全部实现新能源化。

　　约70万吨垃圾“变废为宝”，去年发电量超2.6亿千瓦时

　　您知道洛阳城市区每年产生多少生活垃圾吗？答案是约70万吨。

　　“这些垃圾经过处理，就‘变废为宝’了。”日前，在洛阳环洛再生能源有限公司，总经理范玉德向记者介绍了生活垃圾处理过程。

　　洛阳环洛再生能源有限公司位于我市的生活垃圾综合处理园区，这是我市建设的首个静脉产业园，以生活垃圾焚烧发电为核心功能，主要收集处理城市区的生活垃圾。

　　“去年，我们发电约2.66亿千瓦时，其中并网2.2亿千瓦时。”范玉德说，该项目去年累计处理城市区生活垃圾71万吨，并网电量相当于18万个普通家庭一年的用电量。

　　建设静脉产业园，是我市深入打好污染防治攻坚战的重要抓手，也是推进“无废城市”建设的一项重点工作。除了生活垃圾综合处理园区，我市还在偃师、伊川、新安、宜阳各建设了4个静脉产业园。

　　静脉产业是指以节约资源和保护环境为目的，运用先进技术，将生产和消费过程中产生的废弃物转化为可重新利用的资源和产品，实现各类废弃物的再利用和资源化的产业。

　　去年，我市印发《美丽洛阳建设行动计划》，明确提出全面推进“无废城市”建设，今年2月印发的《洛阳市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》提出，到2025年，我市生活垃圾处理能力达到每年186.15万吨。

　　臭水沟变生态湖，好环境让生活更幸福

　　程秋红是洛龙区李楼镇石罢社区居民，每天都要到社区的乡村驿站广场上休闲娱乐。

　　石罢社区的乡村驿站广场，建在一个生态湖边。这个生态湖紧临伊河，湖水清澈，清波层层。

　　石罢社区建有一个污水处理站，主要收集石罢及火龙庙、穆庄3个社区的生活污水。石罢社区利用处理后的水建了生态湖。

　　“以前这里是臭水沟，现在变成了生态湖，生活在这样的环境中，咋能不幸福？”程秋红说。

　　近年，我市先后实施了一大批截污治污、河道治理、游园湿地等重点项目，水生态建设取得明显成效。

　　水污染治理持续释放生态“红利”。“十三五”期间，我市洛河水系整体水质由“轻度污染”改善到“优”；伊河水系整体水质保持良好以上；伊洛河水系整体水质由“轻度污染”改善到“良”。

　　按照《美丽洛阳建设行动计划》，我市将持续深入开展黑臭水体治理、污水处理设施建设等工作，有效控制水污染。到2025年，市域内水环境基础设施将日臻完善，各类水污染源将得到有效管控，伊河、洛河整体水质将稳定保持“优”。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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