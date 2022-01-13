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洛阳市获省政府表扬通报及配套激励
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 08:30

　　记者昨日从市工信局获悉，省政府近日下发文件，对受到国务院督查激励单位进行表扬通报，我市名列其中，并获得相关配套激励。

　　通报明确，在《国务院办公厅关于对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》中，我省10项工作受到督查激励。为表扬先进，发挥示范带动作用，充分激发和调动各地、各部门担当作为、干事创业的积极性、主动性和创造性，省政府决定对省交通运输厅等2家省直单位、洛阳市等6个省辖市、鹿邑县等2个县予以表扬，并对受表扬的省辖市、县给予配套激励。

　　通报提出，对于洛阳市因建设信息基础设施、推进产业数字化、加快工业互联网创新发展、促进网络与数据安全能力建设等工作成效明显，受到国务院督查激励，省工信厅将于今年在申报中国软件名城(园)、网络安全技术应用试点示范、工业互联网试点示范等工作中，对洛阳市给予优先支持。

　　“此次表扬通报和配套激励，为我市立足数字化转型战略积极建设数字强市，进一步提供了动力。”市工信局相关负责人表示。

　　按照相关规划，后续我市将积极发挥工作专班作用，主动融入新一轮科技革命和产业变革，通过3年至5年努力，构建以基础设施建设为支撑、核心产业壮大为突破、融合应用创新为引领、“数治能力”提升为关键、数字生态优化为保障的“五位一体”数字化转型格局，力争率先建成全省数字化转型先行区和示范区，争创国家数字经济创新发展试验区。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 栗擎)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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