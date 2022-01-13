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2022年洛阳市食品安全宣传周主场活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.07 17:11

　　7日上午，2022年洛阳市食品安全宣传周主场活动暨食品企业与电商洽谈会举行。本届宣传周主题为“共创食安新发展 共享美好新生活 共建诚信新环境”。活动期间，洛阳市食安委相关成员单位将分别举办主题宣传日活动，构建共享共治新格局，营造人人关心支持食品安全的良好氛围。

　　记者从活动现场了解到，2021年以来，洛阳全市食品评价性抽检合格率达到了97.94%，食品安全整体满意度增长18.57%。全市食品安全风险隐患大排查大整治行动和食品安全“守查保”专项行动初见成效，食品安全放心工程建设三年攻坚行动深入推进，今年上半年，全市没有发生重大食品安全事件，食品安全保持了平稳向好态势。

　　在活动现场举行的食品企业与电商洽谈会上，27家洛阳本地食品企业和14家电商达成初步合作意向，6家企业当场签订了供销合同。据悉，中秋、国庆即将来临，食品安全工作进入了关键期和风险期，洛阳各级部门将扎实开展好专项整治，以农贸农批市场、商场超市、餐饮企业等作为重点场所，与节日消费密切相关的米面油、生鲜肉、蔬菜等作为重点品种，全方位、全过程排查各类食品安全隐患，及时整改到位，切实把隐患消除在萌芽状态，确保广大群众安全、祥和过节。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 陈翔)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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