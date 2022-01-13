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初秋全民“晒”健康 动动手指赢大奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.06 16:04

　　初秋逢凉意，正值健身强体好时节。自“喜迎二十大·欢乐进万家”第四届全民健身线上运动会开展以来，一股“晒”健康的热潮在我市掀起。不少市民参与运动、录制视频、上传视频参赛一气呵成，共绘全民健身的城市活力画卷。

　　本次活动究竟为什么吸引人呢？答案离不开“新”。

　　一是形式新，门槛低。今年以来，市体育局搭乘“互联网快车”，先后主办“2022年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛(线上)”“2022年洛阳市‘贺新春·迎省运’网络健身大联欢活动”等，累计参与人数近万，收获社会各界的广泛好评，成为展示洛阳体育精神的亮丽窗口。本次活动是在疫情防控常态化下的创新尝试，参赛方式更加简单、便捷，省去了以往线上活动需要下载软件或需要将参赛作品发送至指定邮箱的繁琐步骤，且作品内容不设专业门槛、不限表现形式，市民动动手指即可参赛。

　　二是内容新，趣味强。在16个体育项目中，不难发现除了有常见的足球、篮球、乒乓球、羽毛球等，还有轮滑、航海(航空)模型等，覆盖领域广，老少皆宜。参赛者或独立完成比赛，彰显自主创新精神，或携家中长辈、孩童共同参赛，展现其乐融融的家庭氛围，紧扣活动主题，尽展人文风采。

　　三是奖品新，够实用。获得一等奖的参赛者，可获得价值1000元的“运动大礼包”，内含洛阳市体育中心众联游泳馆游泳卡一张。据悉，游泳卡使用期限特地放宽至2023年8月31日，获奖者可以更加自由地安排时间进行使用。此外，“最佳人气奖”获得者将获得运动腰包、运动护腕、运动导汗带等好礼，种类丰富且有质量保障。

　　本次活动将于10月7日截止投稿。如果您想报名参赛，可直接打开微信视频号，点击“发表视频”，选择参赛作品，在发表页面文字描述区域添加“#洛阳市第四届全民健身运动会线上××(参与项目的具体名称)比赛”话题并@云动洛阳，点击“发表”即可。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)

[ 责任编辑：席倩倩 ]
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