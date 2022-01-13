全国社区运动会围棋赛河南省分赛区复赛在洛开赛

9月3日，全国社区运动会围棋赛河南省分赛区复赛在洛阳市围棋协会开赛。
9月3日，全国社区运动会围棋赛河南省分赛区复赛在洛阳市围棋协会开赛。
9月3日，全国社区运动会围棋赛河南省分赛区复赛在洛阳市围棋协会开赛。
本次比赛为期2天，由中国围棋协会指导、河南省围棋协会主办、洛阳市围棋协会承办。来自全省12个城市的39支社区代表队报名参赛。在先期进行的洛阳市预选赛中，共选拔出天津路社区东升二中队、创业路社区队、孟津区吉利开元社区二队等8支代表队参加本次比赛。
根据比赛竞赛规程，本次比赛采取线上比赛的形式，在河南省围棋协会对弈平台上进行。每轮每队上场3名棋手，其中，第一台为少儿选手(年龄在2005年1月1日以后出生)；第二台为成人选手(年龄在2004年12月31日以前出生)；第三台为女子选手(无年龄限制)。
经过两天共6轮的较量后，将决出比赛的前八名，其中，冠军队将代表河南省参加9月举行的2022全民健身线上运动会暨全国社区运动会围棋赛决赛。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）
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