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全国社区运动会围棋赛河南省分赛区复赛在洛开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.03 17:43

　　9月3日，全国社区运动会围棋赛河南省分赛区复赛在洛阳市围棋协会开赛。

　　本次比赛为期2天，由中国围棋协会指导、河南省围棋协会主办、洛阳市围棋协会承办。来自全省12个城市的39支社区代表队报名参赛。在先期进行的洛阳市预选赛中，共选拔出天津路社区东升二中队、创业路社区队、孟津区吉利开元社区二队等8支代表队参加本次比赛。

　　根据比赛竞赛规程，本次比赛采取线上比赛的形式，在河南省围棋协会对弈平台上进行。每轮每队上场3名棋手，其中，第一台为少儿选手(年龄在2005年1月1日以后出生)；第二台为成人选手(年龄在2004年12月31日以前出生)；第三台为女子选手(无年龄限制)。

　　经过两天共6轮的较量后，将决出比赛的前八名，其中，冠军队将代表河南省参加9月举行的2022全民健身线上运动会暨全国社区运动会围棋赛决赛。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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