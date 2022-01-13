9月5日，央视节目将讲述龙门石窟“国宝复原”故事

3日，记者从龙门石窟研究院获悉，9月5日20时42分，央视十套《探索·发现》栏目将首播《国宝复原记》，讲述龙门石窟《文昭皇后礼佛图》虚拟复原的故事。

3日，记者从龙门石窟研究院获悉，9月5日20时42分，央视十套《探索·发现》栏目将首播《国宝复原记》，讲述龙门石窟《文昭皇后礼佛图》虚拟复原的故事。 3日，记者从龙门石窟研究院获悉，9月5日20时42分，央视十套《探索·发现》栏目将首播《国宝复原记》，讲述龙门石窟《文昭皇后礼佛图》虚拟复原的故事。 20世纪30年代，龙门石窟遭到大规模盗凿破坏，位于宾阳中洞的两幅浮雕《孝文帝礼佛图》《文昭皇后礼佛图》被不法之徒凿成碎块，拿到地下文物市场售卖。两件浮雕的几千个碎块最后流转海外，后被美国两家艺术博物馆购得，拼接之后展出。 （3D打印技术虚拟复原展品《文昭皇后礼佛图》） 2020年，龙门石窟研究院、西安交通大学造型艺术中心与美国芝加哥大学东亚艺术研究中心、美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆四方合作，共同启动了《龙门石窟宾阳中洞皇后礼佛图虚拟复原研究展示项目》。 复原团队充分运用数字扫描技术，数控加工等技术，对文昭皇后礼佛图进行虚拟复原研究，并将运用多种手段对复原成果进行展示传播。 节目还将于9月6日6时42分、9时17分重播，敬请关注。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 高俊苹 文/图/视频)