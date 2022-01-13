洛龙区税务局与大学城社区共创建 同心喜迎二十大

为充分发挥文明单位在文明城市创建活动的示范引领作用，近日，洛龙区税务局与大学城社区共同开展“支部联建共创建·同心喜迎二十大”主题活动，通过与文明创建帮扶社区共同开展了一次观摩活动、一次赠书活动、一次清洁家园等活动，进一步唤醒党员干部“听党话、跟党走”红色基因，更加奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风，积极投身于全国文明典范城市创建中，不断提升广大群众的获得感、幸福感，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

为充分发挥文明单位在文明城市创建活动的示范引领作用，近日，洛龙区税务局与大学城社区共同开展“支部联建共创建·同心喜迎二十大”主题活动，通过与文明创建帮扶社区共同开展了一次观摩活动、一次赠书活动、一次清洁家园等活动，进一步唤醒党员干部“听党话、跟党走”红色基因，更加奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风，积极投身于全国文明典范城市创建中，不断提升广大群众的获得感、幸福感，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。④