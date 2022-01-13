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洛阳今天有短时阵雨 明天气温升至30℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.09.03 09:48

　　这个双休日，洛阳以多云天气为主，受高空低槽东移影响，可能出现弱阵雨。

　　具体来说，预计今天白天，全区多云到阴天有短时阵雨，西北风2级到3级，气温18℃到25℃。今天夜里到明天白天，全区多云转晴天，西北风3级左右，气温20℃到30℃。

　　进入9月，秋的气息越发明显，中国气象局国家气候中心近日召开今年秋季(9月至11月)全国气候趋势会商会，分析预测认为：今年秋季，西藏东部、西南地区西部和北部、西北地区东部、华北、东北南部和西北部、华东北部、华中西北部、内蒙古东部、华南南部等地降水较常年偏多；其余地区降水接近常年到偏少于常年，其中新疆、华中南部、华东大部较常年偏少二成到五成，可能出现夏秋连旱。预计我国大部地区气温接近常年到偏高，气温季节内变化大。北方大部地区初霜冻日期较常年偏晚。

　　昨天，省气候中心则发布河南省秋季(9月至11月)气候趋势预测。在降水量方面，预计今年秋季全省降水总体偏多二成以下；在平均气温方面，预计今年秋季全省大部偏高0℃至1℃。记者从市气象局得知，今秋洛阳降水量预测情况与省气候中心一致，平均气温则偏低0℃至1℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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