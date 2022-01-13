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洛阳市公安局：重拳出击整治违法犯罪 守护群众平安
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.03 09:44

　　昨日，市政府召开新闻发布会，通报全市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”开展情况及工作成效。

　　市公安局有关负责人介绍，6月25日，在公安部部署开展全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”后，洛阳警方以“亮剑·清风”平安护夏“百日行动”为载体，严查风险隐患、严打违法犯罪、严密巡逻防控、严管交通秩序，确保了全市夏季治安环境和谐稳定。自“百日行动”开展以来，全市共打击处理8600人，其中刑事打击3830人、行政处罚4770人。

　　坚持精准除患。开展查控清机制建设，先后检查单位、场所13万家次，发现、整改治安隐患1.4万余处，排查、化解矛盾纠纷8324起，挂牌整治治安重点地区、治安乱点和高发案社区40个。

　　坚持严密防控。在市域内设置179条步巡线路和150个高峰勤务点位，累计出动巡逻警力11.2万人次。在全国公安机关统一部署的两次“巡查宣防”集中行动中，抓获现行违法犯罪人员611人、逃犯20名。

　　加大交通整治力度。聚焦城市、农村重点区域，加大酒驾、醉驾等重点违法行为查处力度，全市共查处各类交通违法行为70.66万例。

　　市公安局有关负责人表示，下一步，全市公安机关将继续坚持打防管控多措并举，全力推进“百日行动”向纵深开展，确保全市社会大局持续稳定、治安形势持续向好。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 田金锋 王浩）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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