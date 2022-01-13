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种植牙价格能否“降温”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.03 09:34
一名患者在接受口腔检查

　　近日，国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知(征求意见稿)》(简称《征求意见稿》)，剑指口腔种植领域“天价收费”，引起广泛关注。

　　为何种植牙价格长期居高不下？市民距离“种牙自由”还有多远？连日来，记者对我市口腔种植市场进行了走访。

　　访市场：种植牙价格居高不下

　　种植牙，因牢固、美观、耐用，成为目前牙齿缺失的常规修复方式。

　　今年春季，涧西区的杨先生在我市一家民营口腔医疗机构种植了两颗牙，选用进口种植体，单价约1.2万元。“目前治疗还没有结束，未来加上牙冠和其他辅助材料，种两颗牙的总体花费预计近4万元。”杨先生说。

　　种植牙价格为啥高？一家口腔医疗机构的工作人员简单演示了种植牙的过程：第一步，在牙槽骨上钻一个如种植体大小的洞，放入种植体；第二步，安装愈合基台；第三步，在种植体上加上牙冠。由此可以看出，种植体、基台和牙冠是种植牙耗材的主要部分。因其材质、品牌不同，价格便有差异，且进口耗材价格明显高于国产耗材。

　　从记者走访了解到的情况来看，目前，我市单颗种植牙的市场价格从3000元到上万元。多数口腔医疗机构工作人员认为，种植牙价格高主要涉及两方面因素：一方面，种植体、牙冠等主要耗材成本高；另一方面，手术及修复治疗的费用也占很大一部分。

　　“种植牙难度大，一般需要由临床经验丰富、资历深的医生开展相关诊疗服务，所以医生的技术水平十分关键。”一家民营口腔医疗机构的工作人员说，手术方案根据患者个体口腔情况而定，有的患者还需要植骨等，这些也会提高整体的治疗费用。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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