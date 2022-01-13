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156个岗位！洛阳市直单位公益性岗位招聘会8日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.03 09:16

　　昨日，记者从市人力资源和社会保障局获悉，为促进就业困难人员就业，搭建供需双方对接平台，市直单位2022年下半年公益性岗位招聘会将于8日举行。

　　公益性岗位是指由各级政府出资扶持或开发，用于过渡性安置就业困难人员的岗位。本次招聘会共有48家用人单位参加，计划提供156个公益性岗位，涵盖交通协管、园林绿化、卫生保洁、文印收发、后勤辅助等服务性岗位。

　　●应聘条件

　　公益性岗位的安置对象为国家法定劳动年龄内、拥有洛阳市户籍(居住证)的就业困难人员。就业困难人员是指有劳动能力和就业意愿，由于身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因，难以实现就业的登记失业人员。

　　主要包括：城镇零就业家庭成员；距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；登记失业半年以上的长期失业人员；正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭、当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、农村建档立卡贫困户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)，在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；就业困难的被征地农民；失业的残疾人、城镇复员转业军人、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

　　符合以上条件的失业人员，在参加面试前，须持本人身份证及相关证明材料前往本人常住地街道、乡镇人力资源社会保障基层服务平台进行“就业困难人员”资格认证。

　　●工作待遇

　　用人单位与公益性岗位从业人员签订公益性岗位劳动合同，按照劳动合同法相关规定建立劳动关系，缴纳社会保险，发放工资待遇。

　　公益性岗位劳动合同期限，除了对距法定退休年龄不足5年的人员可延长至退休年龄，其余人员合同期限最长不超过3年(具体合同期限由用人单位与拟聘用人员协商确定)。

　　●招聘时间

　　8日9时至12时

　　●招聘地点

　　洛阳市人力资源市场(洛阳市会展中心)

　　●入场须知

　　根据疫情防控规定，参加招聘会须持本人身份证，扫码进入会场，全程戴口罩，保持安全社交距离。

　　●咨询电话

　　69933776、69933280

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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