156个岗位！洛阳市直单位公益性岗位招聘会8日举行

昨日，记者从市人力资源和社会保障局获悉，为促进就业困难人员就业，搭建供需双方对接平台，市直单位2022年下半年公益性岗位招聘会将于8日举行。

昨日，记者从市人力资源和社会保障局获悉，为促进就业困难人员就业，搭建供需双方对接平台，市直单位2022年下半年公益性岗位招聘会将于8日举行。

公益性岗位是指由各级政府出资扶持或开发，用于过渡性安置就业困难人员的岗位。本次招聘会共有48家用人单位参加，计划提供156个公益性岗位，涵盖交通协管、园林绿化、卫生保洁、文印收发、后勤辅助等服务性岗位。

●应聘条件

公益性岗位的安置对象为国家法定劳动年龄内、拥有洛阳市户籍(居住证)的就业困难人员。就业困难人员是指有劳动能力和就业意愿，由于身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因，难以实现就业的登记失业人员。

主要包括：城镇零就业家庭成员；距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；登记失业半年以上的长期失业人员；正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭、当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、农村建档立卡贫困户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)，在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；就业困难的被征地农民；失业的残疾人、城镇复员转业军人、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

符合以上条件的失业人员，在参加面试前，须持本人身份证及相关证明材料前往本人常住地街道、乡镇人力资源社会保障基层服务平台进行“就业困难人员”资格认证。

●工作待遇

用人单位与公益性岗位从业人员签订公益性岗位劳动合同，按照劳动合同法相关规定建立劳动关系，缴纳社会保险，发放工资待遇。

公益性岗位劳动合同期限，除了对距法定退休年龄不足5年的人员可延长至退休年龄，其余人员合同期限最长不超过3年(具体合同期限由用人单位与拟聘用人员协商确定)。

●招聘时间

8日9时至12时

●招聘地点

洛阳市人力资源市场(洛阳市会展中心)

●入场须知

根据疫情防控规定，参加招聘会须持本人身份证，扫码进入会场，全程戴口罩，保持安全社交距离。

●咨询电话

69933776、69933280