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世界那么大，带父母去看看
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.09.03 09:07

　　“她带我来到世上，我带她去看世界。”看晚报，10年前，听说母亲出过最远的门就是到洛阳，刚退休的乔南平买了一辆车，母子二人开始了“亲子之旅”。多年来，他身兼司机和导游，带着母亲游遍大江南北，帮母亲实现了看更大世界的心愿，也为自己圆了梦。

　　“世界那么大，我想去看看。”当年，省实验中学女教师顾少强的这句话，曾打动无数人，让许多人开始追逐自己的“诗与远方”。实际上，“看世界”不是年轻人的专利，上了年纪的父母也想去看看。在我们小时候，父母为了家庭操劳奔波，担心我们的成长，才不得不把梦想深藏于心底。等我们长大了，他们又老了，又很难独自出游。世界，在许多父母眼中，也许就是家的大小。我们是不是应该带他们去看看世界呢？让他们知道世界很大，知道长城很雄伟、三峡很壮丽、西湖很缠绵！

　　每次出游的旅程，都是难得的家庭时光，唤起子女对父母的感恩之心。从兵马俑、华清池，到西安城墙、大雁塔，再到更远的下一站，今年69岁的乔南平陪伴着高龄的母亲，“亲子游”已坚持了近10年，他用一次次惊喜，感恩母亲在逝水时光中的养育与陪伴。父母的事说小也小，可说大也大，还有什么比在父母有生之年和他们一起开心更重要的事呢？！

　　我们哭着长大，父母笑着变老。曾经年少时，不少人都暗下决心：等我以后赚大钱了，我要给父母买很大的房子，带父母周游世界。我们总以为时间还很多，未来还很长，机会还很多，而父母也总是担心给子女带来负担，担心子女“太忙”“没钱”“负担重”，给了我们裹足不前的借口。其实，和年迈父母有关的事，只会做一次少一次，有机会就带他们去想去没去成的地方，将来才能少些遗憾。

　　世界那么大，带父母去看看。不要因为“有的是机会”，而一再推迟行程，你可以等，可爸妈的身体未必能等。待疫情缓和，趁时光正好，趁爸妈身体尚可，带着他们来一场“说走就走的旅行”，陪他们体验世间不同的美好！（洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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