铸牢中华民族共同体意识 高质量做好世客会筹备工作

1日下午，市政协主席杨炳旭主持召开世界客属第33届恳亲大会第一次筹备例会，传达学习市委专题会议精神，研究启动世客会筹备具体工作。

1日下午，市政协主席杨炳旭主持召开世界客属第33届恳亲大会第一次筹备例会，传达学习市委专题会议精神，研究启动世客会筹备具体工作。

杨炳旭强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，以铸牢中华民族共同体意识为目标，统一思想认识，把筹备好世客会作为推动洛阳创新引领高质量发展的重要载体，以密切洛阳同全球客家联系为纽带，以深化客家文化交流、提升城市品质为重点，以节会惠民、共办同享为出发点和落脚点，努力把第33届世客会办成特色突出、务实求效的盛会。要认真落实市委部署要求，加强组织领导，抽调精干力量成立筹备委员会办公室和各工作机构，尽快调研制订筹备工作实施方案，提交市委市政府研究部署，全面展开筹备工作。要突出重点关键，集中力量筹备好大型活动和会务考察项目，加大城市提质、文旅融合重点项目建设和产业招商引资力度。要深化对洛阳客家源流相关研究，加强同全球客家社团走访联谊，及时推出一批重要学术研究成果，让洛阳“客家祖根地”更具认同感。要坚持市委统一领导，完善筹备工作推进机制，建立健全组委会重要工作专题研究机制，落实筹备工作组责任制，使各项工作任务落地落实。

市委常委、统战部部长、副市长李新建参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）