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洛阳奏响黄河流域生态保护和高质量发展新乐章
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.02 08:43

　　君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回……黄河，中华民族母亲河。千百年来，她奔腾不息，留下无数荡气回肠的诗篇。

秀美黄河（摄于黄河新安段）

　　“治理黄河，重在保护，要在治理。”伴随着黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家重大战略，洛阳城市发展加速迈向“黄河时代”，河洛大地治黄事业正在谱写演绎新的时代乐章，“山河相依、人河相亲、城河相融”的幸福画卷徐徐铺展。

黄河湿地水鸟翔集（摄于黄河孟津段）

　　生态优先 治黄兴黄

　　初秋时节，天高云淡。穿行黄河生态廊道新安段，高山峡谷之间，湖光山色，相映成趣。出山入川，进入孟津，碧水、飞鸟、花海、林荫道，色彩斑斓。

　　黄河在洛阳蜿蜒96公里，中下游在此分界，形成了一道集山区峡谷、高峡平湖、滩区湿地等多样风貌的景观长廊。

　　黄河是洛阳的重要生态屏障，然而，一直存在着“体弱多病”的问题。曾几何时，非法采砂、污水乱排、侵占湿地等现象在黄河流域较为普遍。

　　吕建松是孟津区白鹤镇铁谢村党支部书记，也是黄河村级河长。他从小在黄河边长大，亲历了母亲河的变迁。这些年，老吕巡河，最深刻的感受是黄河水清了，黄河岸绿了，黄河堤防更加稳固了，黄河人家的生活也越来越好了！

　　党的十八大以来，全市上下以铁的决心驰而不息推进污染防治和黄河“清四乱”，让流域重焕生机。就拿铁谢村来说，在政策压力下，村里取缔了砂场，治理了鱼塘，封堵了排污口，腾退了滩区湿地，“四乱”问题一去不复返。不仅如此，黄河生态廊道贯通之后，乡亲们建民宿、搞文旅，新业态运营风生水起。

　　无独有偶。同在黄河边长大的新安人孙江子，前不久刚刚荣获“全国绿化劳动模范”。靠干工程起家的他，本可以在城里过上安逸的生活，却毅然回乡，承包下黄河边的数千亩荒山。

　　凿山挖石、修筑梯田、换土栽苗……几年下来，荒山披绿，郁郁葱葱。老孙又响应号召，发展乡村旅游，打造黄河神仙湾。现今，那里一湾碧水、满山林果、古寨沧桑，一派大河风云气象。

　　“水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在树”，山水林田湖草是一个生命共同体。如今，我们坚持综合治理、系统治理、源头治理，倾力实施沿黄绿化、水土保持，实现了人养树、树养水、水养人的良好互动。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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