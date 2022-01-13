伊川县在全县开展全员核酸检测

为做好全县疫情防控工作，有效阻断疫情扩散风险，切实保障人民群众身体健康和生命安全，经伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部研究，决定在全县开展全员核酸检测工作。

伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于开展全员核酸检测的通告

为做好全县疫情防控工作，有效阻断疫情扩散风险，切实保障人民群众身体健康和生命安全，经县新冠肺炎疫情防控指挥部研究，决定在全县开展全员核酸检测工作。2022年9月1日上午已完成主城区和城关街道、河滨街道、水寨镇、彭婆镇的核酸采样，下午继续在鸦岭镇、高山镇、平等乡、鸣皋镇、酒后镇、葛寨镇、白元镇、白沙镇、半坡镇、江左镇、吕店镇11个乡镇开展全员核酸检测。现将有关事项通告如下：

一、采样时间

2022年9月1日16：30-19:30

二、采样对象

鸦岭镇、高山镇、平等乡、鸣皋镇、酒后镇、葛寨镇、白元镇、白沙镇、半坡镇、江左镇、吕店镇辖区内的所有人员(含本地常住人口、暂住人口、临时流动人口等)。

三、采样地点

各乡、镇、村居民在居住地采样点参加采样，采样点以各乡、镇、村指定地点为准进行采样。

四、管控时间和要求

时间：2022年9月1日16:00起，结束时间另行通知。

县城中心城区及已完成核酸采样的乡镇(街道)管控结束时间另行通知。

要求：在规定的管控时间内，实行静态管理。除保障核酸检测、居民生活、基本运行的必要工作岗位及无法停工停产的生产类企业外，辖区内所有商超、门店、农贸市场、文化娱乐场所、体育经营场所等一律停业，所有公共交通工具停运。采样完成后，立即返回家中，请勿在外逗留。在核酸检测结果未出前，人员不流动。

五、注意事项

(一)2022年9月1日-5日全县暂停新冠疫苗接种。

(二)鸦岭镇、高山镇、平等乡、鸣皋镇、酒后镇、葛寨镇、白元镇、白沙镇、半坡镇、江左镇、吕店镇按乡、镇村通知要求，携带本人居民身份证或户口簿等有效证件，自觉、有序前往就近的采样点进行核酸采样，务必做到“应检必检，不漏一人”。48小时内接种过新冠病毒疫苗的人员不再进行核酸检测，但需及时向(乡、镇、村)社区工作人员报备，提供证明并做好登记。

(三)正在落实居家隔离观察、居家健康监测管控措施的重点人员以及红码、黄码人员一律不参加此次核酸检测。

(四)采样时请服从现场工作人员统一指挥，有序排队，全程规范佩戴口罩，保持2米以上间距。完成采样后，服从现场工作人员的统一指挥，按照规定路径离开采样点。

(五)因重大疾病、重度残疾等原因无法到集中采样点进行核酸采样的特殊群体，要提前向所在乡、镇、村报备，由辖区乡、镇、村负责组织流动采样点上门采样。

(六)请广大群众积极配合参加核酸检测，未在规定时间内进行核酸检测的人员将赋黄码。对拒不配合、无故不参加核酸检测、扰乱秩序、伪造信息等行为，将依法进行处置，如引起疫情传播或造成传播风险的，依法追究相关人员法律责任。

2022年9月1日

县、乡(镇、街道)指挥部联系电话

县疫情防控指挥部 0379-68369659 0379-69375660

城关街道0379-69369282 河滨街道0379-68355003

鸦岭镇0379-68521003 高山镇0379-68510003

平等乡0379-68541003 鸣皋镇0379-68578003

酒后镇0379-68491003 葛寨镇0379-68531003

白元镇0379-68467003 水寨镇0379-68441003

白沙镇0379-68501003 半坡镇0379-68592003

江左镇0379-69988288 吕店镇0379-68551003

彭婆镇0379-68562003