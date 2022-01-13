关于2022年中秋节放假安排的通知

根据省政府办公厅通知精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2022年中秋节放假安排通知如下：2022年9月10日至12日中秋节放假，共3天。

根据省政府办公厅通知精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2022年中秋节放假安排通知如下：2022年9月10日至12日中秋节放假，共3天。 各县区人民政府，市人民政府各部门，各有关单位： 根据省政府办公厅通知精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2022年中秋节放假安排通知如下： 2022年9月10日至12日中秋节放假，共3天。 节假日期间，各地、各单位要妥善安排好值班和安全、保卫、疫情防控等工作，遇有重大突发事件，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节日假期。 洛阳市人民政府办公室 2022年8月31日