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省宣传文化系统安全生产工作督导检查组来洛 尹书博带队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.31 08:43

　　昨日，省委宣传部副部长尹书博率省宣传文化系统安全生产工作督导检查组来洛督导检查。市委常委、宣传部部长王飞参加相关活动。

　　督导检查组一行前往洛阳博物馆、洛阳广播电视台、赵老屯民俗文化景区、花果山景区、洛阳日报社、洛邑古城等地，实地察看各地各单位针对内容安全、生产安全、场所安全、网络安全、旅游安全、文物安全、活动安全、播出安全等领域风险隐患排查及整改情况，深入了解安全生产责任制落实情况，并召开座谈会，听取我市宣传文化系统安全生产工作情况汇报。

　　尹书博强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，督促各单位开展地毯式风险隐患排查，不断强化安全红线意识、责任意识和底线思维，共同维护社会安全稳定大局。要坚持“三管三必须”原则，严格落实安全生产责任制，扛稳扛牢安全生产责任、属地责任，定期围绕安全生产组织宣传教育、开展培训活动，确保查大问题、除大隐患、防大事故，切实维护人民群众生命财产安全。要统筹抓好安全生产和疫情防控，做到两者有机衔接、有效统筹、一体推进，推动全社会在思想上、制度上和行动上筑牢安全生产防线，确保安全生产工作平稳有序。

　　王飞表示，全市宣传文化系统将以此次督导检查为契机，牢固树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一原则，按照督导检查组要求，进一步强化、深化、细化安全生产各项举措，认真查摆问题、强化整改、消除隐患，切实维护社会大局和谐稳定，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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