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全面建设！洛阳加快打造产业研究院
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.30 09:44

　　29日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市产业研究院进入全面建设阶段，已发布总投资11.4亿元的77个项目，迄今累计完成投资1.24亿元，各项建设正按照节点任务稳步推进。

　　围绕整体布局，立足“风口”产业集群，洛阳目前已在农机装备、耐火材料、动物疫苗、轴承等优势产业领域获批组建4家省级产业研究院，数量位列全省第二。与此同时，作为全省首个开展市级产业研究院组建工作的地市，洛阳在光电元器件等领域组建了首批10家市级产业研究院。

　　围绕载体建设，当前各产业研究院按照“四有”(有场地、有人员、有项目、有经费)要求，进入全面建设阶段。其中，省高温新材料产业研究院在牵头单位中钢洛耐规划出产业研究院办公区域并正式挂牌，省高端轴承产业研究院配备5名专职人员负责日常工作，并制定《河南省高端轴承产业研究院章程(试行)》等9个规章文件；市电子化工材料产业研究院规划了3000平方米的办公及实验场地，首批项目研发投入300余万元；市催化材料及应用产业研究院组建了近20人的研发队伍，其中博士9名……各产业研究院均已建立经费投入、政府资金使用、成果产出分配、人才引进培育等内部管理制度。

　　围绕项目推进，省农机装备产业研究院实施的“大马力混合动力轮式拖拉机开发项目”已完成整机、柴油机方案设计和图纸设计；省轴承产业研究院实施的“高端医疗器械轴承关键技术研究及应用”已完成CT机轴承结构优化设计研究；市机器人及智能装备研究院“喷涂机器人研发及示范应用”项目已在矿山企业完成喷涂实验；市电子化工材料产业研究院和市先进硅基材料产业研究院发布的首批联合攻关项目“集成电路用电子化学品关键技术研究及产业化”项目已获省重大科技专项立项。

　　本月初，洛阳还启动了第二批市级产业研究院申报工作。根据规划，后续洛阳将不断加快产业研究院建设步伐，通过打造体系化、任务型、开放式的创新联合体，推动全市产业链、创新链深度融合，为洛阳制造业高质量发展进一步提供技术支撑和动力引擎。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 黄豫 杨蒙蒙）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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