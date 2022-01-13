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这里是谁的战场(摩天寨 下)

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.08.29 08:50
当地人重修的寨门

　　76岁的宜阳人张建堂，早已搬到市区居住，然而树高千尺忘不了根，他仍然心心念念惦记着故乡的摩天寨。

　　他说，宜阳山清水秀、人杰地灵，是块风水宝地。

　　他说，摩天寨是古战场的遗迹，夏初著名的“甘之战”可能就发生在这一带。

这里曾有北魏石城

　　北魏石城

　　在宜阳县樊村镇一带，流传着许多关于摩天寨的传说。(详见《古寨墙下的刀客传说(摩天寨 上)》)

　　相传，很久以前，摩天寨长着一棵大槐树，树枝顶着天。苍穹犹如一块巨大的冰盖，风一吹，槐树就磨得冰屑四散飘落，人们通过冰屑飘飞的方向便可判断风的方向。

　　古时候，打仗要观天象、看风向。宜阳毗邻洛城，地势险要，乃兵家必争之地，历史上这一带曾发生过许多大大小小的战争，营寨星罗棋布。至今，当地很多村庄仍沿用古寨名，譬如李寨、王寨、坡头寨等。

　　“为了防御外敌，保护家园，老百姓自发组织起来修墙建寨，把营寨转移到地势最高处，这样居高临下，易守难攻。”张建堂说，他老家的摩天寨就是乡亲们齐心协力建造起来的，至于何时所建，那不好说，至少在北魏乃至更早，此处就有城墙。

　　摩天寨的寨门旁挂着一块牌子，上面写着：这里是石城故城遗址，宜阳县县级文物保护单位。据《水经注》记载，石城是北魏时期的建筑，内外三层，城墙高处有五六米，城内原有庙宇，可惜如今只剩断垣残壁。

　　古时生产工具落后，在山上修建营寨主要靠人力，手挖肩扛，难度可想而知。

　　张建堂对摩天寨的寨名另有一番解读：“摩天寨的‘摩天’，指的不仅是它高可摩天，也指建寨投入的人力、物力、财力‘摩天’，花费的是天文数字！人们不惜代价，倾尽所有，有钱出钱，有力出力，硬是克服重重困难，在山上建起了厚实的寨墙，建起了藏兵洞、粮仓、银库、瞭望塔、指挥台。”

　　生死搏杀

　　摩天寨离樊店水库很近，离洛阳西南郊的甘国故城遗址也很近。

　　古籍里说，“故甘城在洛州河南县西南二十五里”，是诸侯王甘公的封地。甘国国君带头造反，抗夏被启打败。

　　甘国附近有甘山和甘水。甘水俗称甘水河、甘泉河。《山海经》记载，甘水源于鹿蹄山(今宜阳境内)，泉水纯净甘甜，有延年益寿的神效。它从山间涌出，流经樊店水库，最后汇入洛河。河畔的村庄很少有人患癌症，长寿老人颇多。

　　张建堂认为，夏初著名的“甘之战”或许就发生在甘国故城、宜阳摩天寨一带。

　　洛阳是夏都斟鄩、东周王城所在地。从夏朝到周朝，群雄逐鹿中原，毗邻洛阳的甘国故城一带发生过数次大战，其中以夏初的“甘之战”最为著名。

　　三皇五帝时期，部落联盟的首领之位实行禅让制，大家凭真本事竞争上位，谁德高望重、谁最有能耐，谁当老大。舜将帝位禅让给了治水有功的大禹。大禹临死前，本来指定伯益为“法定继承人”，然而禹的儿子启不服。启在父亲去世后，打败了伯益，当上了华夏部落联盟的领袖。

　　《史记》记载，有扈氏部落认为启破坏了禅让制度，公开反叛。夏启举兵讨伐，双方“大战于甘”。

　　“甘之战”打得十分激烈。夏启发兵前，在甘水旁召开誓师大会，发布讨贼檄文，竖起道德大旗，斥责有扈氏犯上作乱，天怒人怨，声称此战乃代天行罚。

　　战争一波三折，异常惨烈。在旷日持久的生死搏杀之后，夏启获得了最终胜利。

　　神秘甘城

　　“甘之战”主战场在何处？史学界历来有争论：或在河南原阳，或在河南荥阳，或在陕西户县(今西安市鄠邑区)，众说纷纭。

　　洛阳的甘国故城遗址被发现后，考古学家蔡运章等人引经据典，推断“甘之战”理应发生在洛阳西南郊的故甘城一带：夏朝的根据地在嵩洛之间的偃师、登封一带，而这里是有扈氏向东攻启的必经之地。

　　张建堂深以为然。他说，摩天寨背临悬崖绝壁，寨墙上摆着滚木垒石，攻守兼备，可与地面上的营寨互相配合，震慑打击来犯之敌，他认为这个谁也说不清建于何时的古老山寨“是甘之战古战场的遗迹”。

　　如今，当地人的生活平静安宁，摩天寨已在岁月的风雨中坍塌荒废，但在当地人心中，摩天寨就像老辈人讲的那些传说，听过了还想听，岁岁年年，静静等着后来人。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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