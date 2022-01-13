洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

首批省级优质教育集团名单公示！洛阳这7家入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育厅网站 2022.08.12 08:50

　　近日，河南省教育厅网站发布《关于首批河南省义务教育阶段优质教育集团拟认定对象的公示》，洛阳共有7个教育集团入选，赶紧来看看是否有你的学校。

关于首批河南省义务教育阶段优质教育集团拟认定对象的公示

　　根据《中共河南省委 河南省人民政府关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的实施意见》《河南省教育厅等五部门关于进一步深化义务教育集团化办学改革的指导意见》《河南省 教育厅办公室关于开展首批义务教育阶段优质教育集团评估工作的通知》等文件精神，经过自查自评、县级初评、市级复评、省级评审等环节，拟认定郑州市金水区 文化路第一小学教育集团等100所教育集团为首批河南省义务教育阶段优质教育集团。现予以公示，请予监督。

　　公示期为5个工作日。公示期内，如对拟认定对象有不同意见，可通过电话、信函等方式向省教育厅基础教育处反映。反映情况须客观真实，以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章，以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效的联系方式。信函以邮戳日期为准。

　　联系电话：0371-69691893

　　地 址：郑州市郑东新区正光路11号省教育厅D820室

　　邮 编：450018

　　附件：首批河南省义务教育阶段优质教育集团拟认定对象名单

2022年8月11日

首批河南省义务教育阶段优质教育集团拟认定对象名单（洛阳入选名单）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
        瀍水幽幽，邙岭绵绵。位于孟津区小浪底镇东南瀍河岸边，有一座文明的古村落——班沟村。村中有班家古寨、班...
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
    		•
    		 
    新闻排行
  • 古风古韵洛阳城：吕祖庙
  • 上跨陇海铁路桥成功转体 新伊高速今日...
  • 洛阳市机关事业单位已向社会群众开放1...
  • 洛阳以“两个建设、三个改造”为重点 ...
  • 网友反映洛阳博物馆内闷热 市文物局回复
  • 江凌到伊川县调研乡村振兴工作
  • 八路军豫西抗日独立支队来定指挥部旧...
  • 洛阳首位！郭爱和获评中国工艺美术大师
  • 西工小街商业街焕发新活力
  • 前七个月，洛阳制造业高质量发展成效显著
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    蜀葵花盛开

    夏日荷塘美景

    近赏荷花

    漫游随唐遗址公园
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605